Investiție finalizată

Noua autogară din Suceava este funcțională și va deveni operațională în scurt timp. Pentru aceasta este nevoie de un aviz din partea Consiliului Local Suceava, ultimul document din cele pe care reprezentanții SC Transporturi Auto SA trebuiau să le obțină. „Am depus toată documentația aferentă și probabil în prima ședință de Consiliu Local cererea noastră se va regăsi pe ordinea de zi. Noi am dorit să facem o autogară la un anumit standard de civilizație și cred că am și reușit. Este un reper pe care am dori să-l depășească și alții”, a precizat Gicu Blanaru, șef exploatare SC Transporturi Auto SA Suceava.

Noua autogară își va desfășura activitatea pe o suprafață de 1.500 mp pe un teren situat pe strada Traian Vuia, în apropiere de sediul Jandarmeriei din Suceava. Lucrările de modernizare și amenajare au costat câteva sute de mii de euro, iar noua autogară va prelua integral activitatea care se desfășoară în prezent la autogara din centrul municipiului Suceava.

Clădirea de pe strada Traian Vuia are o sală de așteptare cu scaune tip aeroport, toalete, casierie, birou informații și birou pentru bagaje de mână, birou de mișcare, dar și spații de închiriat. Sala de așteptare este prevăzută cu încălzire prin podea cu climatizare, iar călătorii vor fi anunțați de cursele care vin și pleacă prin intermediul unui afișaj electronic, dar și cu ajutorul sistemului de sonorizare. În curte au fost amenajate 9 peroane, 6 locuri pentru taxi, dar și o zonă de urgențe. De asemenea, a fost amenajată o zonă de debarcare a călătorilor. Tot în aceeași zonă a fost deschis un restaurant, care are și terasă, cu o capacitate totală de 200 de locuri. Trebuie menționat că restaurantul funcționează deja, iar programul acestuia se va extinde odată cu începerea activității de la noua autogară. „Avem discuții cu reprezentanții TPL pentru a intersecta traseele de transport public local cu ale noastre și ale celorlalți operatori cu care colaborăm în prezent. În felul acesta, vrem să asigurăm legături cât mai bune pentru pasagerii care vin și pleacă din noua autogară. În momentul de față, din autogară pleacă zilnic 105 curse și se întorc tot atâtea, dar intenționăm să încheiem acorduri și cu alți operatori de transport”, a mai menționat Gicu Blanaru.

Actuala autogară din centrul municipiului Suceava își trăiește astfel ultimele zile de viață. Imediat după ce activitatea se va muta la autogara de pe strada Traian Vuia, clădirea din centru va fi închisă, iar mai apoi demolată. În locul autogării din centru va fi ridicat un complex rezidențial, cu apartamente și spații comerciale.