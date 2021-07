Performanță

Ciclistul fălticenean Vlad Dascălu a reușit un rezultat excelent la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce a încheiat pe locul al șaptelea proba de cross-country masculin, desfășurată luni. Sportivul din România a sosit la 49 de secunde distanță față de campionul Thomas Pidcock, din Marea Britanie. Podiumul a fost completat de Mathias Flückiger (Elveția) și de David Valero (Spania). Vlad a recuperat fantastic în ultimul tur de circuit și s-a apropiat de grupul care lupta pentru ultima poziție de pe podium, însă efortul depus avea să conteze la sprintul decisiv.

Imediat după ce a trecut linia de finish, ciclistul a mărturisit că a fost un traseu solicitant și că în ultime două tururi a avut crampe.

„A fost foarte greu, deoarece a fost foarte cald în timpul cursei. Nu știu dacă nu m-am hidratat suficient sau din cauza efortului depus, dar pe finalul cursei, când mai aveam două tururi, am început să am crampe și a trebuit să cobor ritmul. Am ajuns la sprint cu locul 5 și locul 6, dar nu mai aveam „picioare” și am coborât pe 7”, a declarat Vlad la finalul cursei, pentru TVR.

Acest rezultat reușit de Vlad Dascălu reprezintă cea mai bună clasare din ciclismul românesc la Jocurile Olimpice.

În vara lui 2019, Vlad Dascălu devenea la Brno, în Cehia, primul campion european din istoria ciclismului românesc, impunându-se cu autoritate în concursul de mountain bike rezervat sportivilor sub 23 de ani, izbutind în acel an să se impună şi la Mondialele Under 23 din Canada, ceea ce, de asemenea, reprezintă o premieră pentru ţara noastră în acest sport.



Născut la Fălticeni, Vlad Dascălu a emigrat împreună cu familia în Spania la vârsta de 9 ani. A vrut să facă sport de mic, a cochetat o perioadă cu fotbalul, însă nu l-a atras foarte mult. La iniţiativa unui prieten a încercat ciclismul şi s-a îndrăgostit iremediabil de bicicletă. La 14 ani, s-a apucat serios de ciclism, iar un an mai târziu a trecut la mountain bike. Vlad Dascălu a debutat în Cupa Mondială în anul 2017 pentru formaţia românească Dinamo BikeXpert, după care s-a transferat la un club din Spania, ţara sa de adopţie.