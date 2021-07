Situație dificilă

Compartimentul Permise de conducere al Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituției prefectului județului Suceava lucrează cu jumătate dintre examinatorii din schema de personal, astfel că nu poate ține pasul cu numărul mare de candidați care vor să obțină dreptul de a conduce un vehicul. Subprefectul Alexandru Salup a declarat, luni, că atâta timp cât, conform legislației, pe cele 11 posturi care au fost ocupate de salariații cercetați de DNA pentru corupție nu se pot angaja nici măcar temporar alți examinatori, situația va rămâne dificilă. Un alt post este ocupat de o persoană aflată în concediu de creștere a copilului și va fi indisponibilă încă un an, deci în total 12 posturi sunt blocate.

Salup a arătat că până în noiembrie 2020, când DNA a descins la Serviciul Permise și Înmatriculări, aici erau 15 examinatori. „La ora actuală, lucrăm cu jumătate din oameni”, a spus subprefectul. Este vorba despre trei examinatori ai serviciului, care n-au intrat în vizorul DNA, dintre care unul este acreditat doar pentru categoria B, doi sunt pentru A, B și C, iar unul dintre aceștia din urmă are acreditare și pentru categoria D; patru examinatori detașați la începutul acestui an de la Inspectoratul Județean de Poliție Suceava, dintre care unul va reveni la postul inițial cel mai probabil la sfârșitul acestei luni, și de ofițerul Vasile Adrian Hlaghi, detașat de la Poliţia Gura Humorului, care va fi împuternicit șef la Serviciul Permise. Lor li se adaugă uneori unul sau, în cazurile fericite, doi examinatori detașați de la alte prefecturi din țară.

Procedura de detașare de examinatori din alte județe durează circa două luni

Alexandru Salup a afirmat că obținerea de examinatori din alte județe este dificilă, pe de o parte din cauză că nimeni nu vrea să vină la Permise Suceava – aspect valabil și în cazul polițiștilor de la alte structuri din județul nostru, iar pe de altă parte deoarece procedura de detașare este greoaie, durează aproape două luni. Detașarea din alte județe implică aprobarea prefectului din județul respectiv, aprobarea șefului de serviciu și acordul persoanei în cauză, dar după acordurile verbale urmează circuitul hârtiilor și, în ciuda sprijinului pe care subprefectul spune că l-a avut constant din partea Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, de la momentul în care Prefectura Suceava a solicitat sprijin la o altă prefectură durează circa două luni până când examinatorul ajunge efectiv pentru una, două săptămâni aici.

„Am apelat la toate prefecturile din țară să ne detașeze examinatori, ca să putem acoperi numărul mare de candidați. Am avut examinatori delegați de la Alba, Bacău, Satu Mare, Sălaj, Vâlcea și din București. Am dorit să suplimentăm cu câte un om numărul de examinatori în fiecare săptămână, am avut uneori și câte doi. Unele județe ne-au trimis examinatori pentru toate categoriile, dar au fost și examinatori trimiși care aveau doar pentru B, ceea ce ne-a dat peste cap. Planul nostru a fost să putem trece cu bine iulie și august, pentru septembrie sperăm la o susținere mai mare din partea prefecturilor, adică să avem săptămânal doi examinatori în plus față de ai noștri”, a declarat subprefectul Alexandru Salup.

Potrivit acestuia, în lunile iulie și august programările includ câte 61 de candidați pe zi la categoria B, între 8 și 11 candidați la categoria C, 3-4 candidați pentru categoria D și câte 3 pentru categoria A, astfel că orice examinator în plus contează.

În august, la ghișeele de la Înmatriculări nu se va mai lucra sâmbăta și duminica

În ceea ce privește programul la ghișee, prin prelungirea în zilele de sâmbătă și duminică timpul de așteptare a scăzut la Înmatriculări, de la peste două luni, cât era în ianuarie și februarie, la 10 zile pentru vehiculele care nu au fost înmatriculate în România și la 1-2 zile pentru cele deja înmatriculate. Luni, erau locuri disponibile atât pe 27, cât și pe 28 iulie a.c., asta în condițiile în care Suceava este printre județele cu cel mai mare număr de mașini aduse din străinătate și firme de transport din țară. Pentru preschimbarea permisului de conducere românesc, luni erau locuri libere pentru programare începând din data de 3 august.

Ordinul prefectului, referitor la programul de lucru în zilele de weekend, expiră la 1 august și nu va mai fi prelungit, a afirmat subprefectul Alexandru Salup.