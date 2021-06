Rugby

Trei sportivi care și-au început carierele la Gura Humorului şi la Suceava se regăsesc printre cei 40 de rugbiști din lotul extins al Naționalei de rugby a României, care intră de azi în cantonament în vederea pregătirii celor două meciuri de gală pe care le vor juca luna viitoare, cu două națiuni majore din acest port, Scoția și Argentina.

Căpitanul Mihai Macovei, mult mai tânărul Răzvan Ilișeșcu, ambii jucători în Franța, și Daniel Plai, care joacă la Steaua București, sunt cei trei rugbişti din judeţul Suceava care fac parte din lot. Cel puțin doi dintre ei au șanse mari de a fi titulari în meciurile cu Argentina și Scoția.

România va intra în cantonament pe 16 iunie, la București, unde va și pregăti cele două meciuri.

În primul meci test World Rugby, pe 3 iulie, România va întâlni Argentina, Pumele revenind la București după 29 de ani, ultima partidă disputată aici fiind în 1992, când s-au impus cu 21-18. Argentina ocupă locul 9 în clasamentul mondial.

Pe 10 iulie, în cel de-al doilea test World Rugby, România va întâlni Scoția, echipă care ocupă locul 8 în ierarhia mondială. Este pentru prima dată în ultimii 15 ani când Stejarii dispută un meci test împotriva unei echipe din Turneul celor 6 Națiuni, ultima partidă având loc tot cu Scoția, în 2006.

Stadioanele pe care vor avea loc cele două partide urmează să fie anunțate în aceste zile.

Andy Robinson, antrenorul naționalei de rugby a României, a declarat:“În luna iulie vom întâlni două echipe din Top 10 mondial. Aceste meciuri disputate unul după altul sunt cele mai puternice pe care România le-a jucat acasă, în era profesionistă. Este grozav că Federația Română de Rugby a reușit să obțină aceste meciuri, este și o dovadă a progresului pe care echipa României l-a făcut în ultimii ani. Atât Argentina, cât și Scoția au obținut victorii extraordinare în ultimele partide disputate, Argentina învingând pe All Blacks pentru prima dată în istoria întâlnirilor lor și Scoția câștigând în fața Angliei și Franței, astfel că ne așteptăm la niște meciuri extrem de grele. Va fi o mare onoare pentru echipa României să joace în fața fanilor. Stagiul de pregătire va fi foarte important pentru ca echipa să se reunească și să înceapă să îmbunătățească și să dezvolte sistemul de joc la care am început să lucrăm din luna martie, la meciurile din Rugby Europe Championship. În ultimele opt săptămâni am văzut un foarte mare progres la jucătorii care evoluează în SuperLiga și a fost o plăcere să văd unele dintre meciuri. În lotul pe care l-am convocat sunt și câțiva jucători noi cu care abia aștept să lucrez.”