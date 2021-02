Handbal

Echipa de handbal CSU din Suceava a câștigat, ieri după-amiază, la Sfântu Gheorghe, în prezența președintelui FRH, Alexandru Dedu, un meci important în Liga Zimbrilor și poate aborda cu încredere următoarele dueluri de campionat. În cadrul etapei a XVII-a, formația pregătită de Adrian Chiruț, Iulian Andrei și Bogdan Șoldănescu a învins clar, cu scorul de 29-22 (13-9), gruparea CSM Făgăraș, una dintre contracandidatele directe în lupta pentru menținerea în eșalonul de elită al handbalului românesc.

Conștienți de importanța disputei, „universitarii” au intrat deciși pe teren, au făcut o mare risipă de energie și nu le-au lăsat practic nici o șansă adversarilor. După un început mai echilibrat de partidă, „studenții” s-au instalat serios la cârma întâlnirii, iar avansul lor pe tabela de marcaj a început să crească constant. La jumătatea primei reprize conduceau deja cu 8-4, cel mai mare ecart, de 9 goluri, înregistrându-se în minutul 52, când tabela de marcaj afișa scorul de 27-18. Cel mai bun marcator de pe teren a fost extrema stângă Alin Câmpan, cu 7 goluri, însă sucevenii au reușit să puncteze și prin portarul Ștefan Grigoraș în duelul cu Făgărașul.

„Am cucerit 3 puncte foarte importante. Eram conștienți că trebuie să câștigăm neapărat acest joc și iată că am făcut-o. Mă bucur pentru băieți, care au luptat exemplar și au făcut un joc excelent pe faza de apărare. Chiar dacă am avut puține ore la dispoziție după precedentul joc cu Steaua, nu pot să spun că am fost obosiți. Ne-am făcut jocul nostru obișnuit, în viteză, cu toate că, pe final, am mai domolit ritmul”, a declarat antrenorul principal al grupării sucevene, Adrian Chiruț.

CSU din Suceava: Makaria, Grigoraș (1 gol) – Câmpan (7), Kobzii (6), Furak (5), Botond (5), Păunescu (2), Lupu (2), Loic (1), Nalbantoglu, Sadovyi, Petrov, Stanciuc, Manjic, Popia, Manjic.

Rezultate înregistrate în etapa a XVII-a a Ligii Zimbrilor:

CSM București – CSM Reșița 34-22

Dobrogea Sud Constanța – Magnum Botoșani 38-23

Minaur Baia Mare – HC Buzău 28-29

CSM Făgăraș – CSU din Suceava 22-29

Dinamo București – CSM Focșani 28-23

Steaua București – Potaissa Turda 26-28

Politehnica Timișoara – CSM Vaslui 31-26

CSM Bacău a stat în această rundă.

Clasament

1 Dinamo București16 16 0 0 444-319 48

2 Potaissa Turda 16 13 1 2 474-392 40

3 Dobrogea Sud Constanța16 13 0 3 414-336 39

4 CSM București 16 11 0 5 466-417 33

5 Minaur Baia Mare16 10 1 5 374-331 31

6 Politehnica Timișoara 16 8 1 7 305-304 25

7 Steaua București 16 7 3 6 397-371 24

8 CSM Focșani 16 8 0 8 308-316 24

9 HC Buzău 15 6 2 7 399-407 20

10 CSU din Suceava 16 5 2 9 359-392 17

11 CSM Vaslui16 5 1 10 409-446 16

12 CSM Făgăraș 16 5 0 11 345-393 15

13 CSM Bacău15 4 0 11 278-341 12

14 CSM Reșița16 2 0 14 368-446 6

15 Magnum Botoșani16 0 1 15 255-384 1

Notă: În condițiile în care formația Dunărea Călărași s-a retras din campionat și toate rezultatele i-au fost anulate, la finalul sezonului vor mai retrograda din Liga Zimbrilor trei formații, ocupantele pozițiilor 13, 14 și 15.