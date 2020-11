Handbal

CSU Suceava a pierdut cu scorul de 35-27 (17-13) confruntarea cu CSM București, disputată vineri după-amiază, în Capitală, contând pentru etapa a XI-a a Ligii Zimbrilor. Plecând cu prima șansă în meci, experimentata formație gazdă a reușit să se impună până la urmă clar, la o diferență de opt goluri. Sucevenii au făcut mare risipă de energie, însă probabil ar fi avut nevoie de mai multă inspirație și curaj pe faza ofensivă.

„Era clar că vom avea parte de un meci greu, însă nu mă așteptam să pierdem la o diferență atât de mare. Am ratat foarte mult și am evoluat cu reținere pe atacul pozițional. Pe final am jucat mult mai aproape de ceea ce îmi doresc eu, însă experimentații jucători adverși au știut cum să-și conserve avansul de pe tabela de marcaj. Oricum, CSM București țintește mai sus decât noi. În ce ne privește, trebuie să muncim ca să rămânem în Liga Națională, iar pas cu pas să construim o echipă competitivă la Suceava, mai ales că avem și mulți tineri talentați în lot”, a declarat antrenorul principal al grupării sucevene, Adrian Chiruț.

Cel mai bun lucru de semnalat după această înfrângere este debutul în primul eșalon, în garnitura „alb-albaștrilor”, a tânărului și talentatului Daniel Stanciuc. Introdus în luptă în ultimul sfert de oră al întâlnirii, coordonatorul de joc în vârstă de 16 ani și 1,93 metri înălțime și-a făcut rapid simțită prezența pe teren, izbutind să înscrie trei goluri. Daniel Stanciuc, care face parte din loturile naționale de cadeți și juniori ale României, este un produs sută la sută al centrului de copii și juniori de la CSU Suceava, fiind descoperit de antrenorul Vasile Boca.

CSU Suceava: Grigoraș, Duman – Loic 6, Petrov 4, Stanciuc 3, Fodorean 3, Furak 3, Popia 3, Nalbantoglu 2, Oancea 1, Dascălu 1, Manjic 1, Kobzii, Sadovyi, Tofănel, Câmpan. Antrenori: Adrian Chiruț și Iulian Andrei.

CSM București: Krupa, Varo, Pașca – Nantes Campos 10, Tărîță 7, Teixeira 6, Onyejekwe 4, Rotaru 4, Fotache 2, Militaru 1, Becheru 1, Mazilescu, Jerebie, Nica, Davidovic. Antrenor: Eliodor Voica.

Rezultate înregistrate în etapa a XI-a:

HC Buzău – CSM Bacău 26-23

Potaissa Turda – CSM Reșita 35-25

Politehnica Timișoara – CSM Focșani 24-32

CSU Suceava – CSM București 27-35

CSM Vaslui – CSM Botoșani 25-22

Steaua București – Minaur Baia Mare 25-25

Dinamo București – HC Dobrogea Sud Constanța 22-19

Partida CSM Făgăraș – Dunărea Călărași a fost câștigată cu scorul de 10-0, la „masa verde”, de gruparea brașoveană, deoarece formația adversă se confruntă cu cazuri de COVID-19 la nivelul lotului de jucători și a fost băgată în izolare de către DSP Călărași pentru o perioadă de două săptămâni.



Clasament - Liga Națională

1 Dinamo București 11 11 0 0 309-221 33

2 Potaissa Turda 11 9 0 2 336-269 27

3 Dobrogea Sud 11 9 0 2 263 208 27

4 CSM București 11 8 0 3 305-273 32 24

5 Minaur Baia Mare 11 7 1 3 241 212 22

6 Steaua București 11 6 3 2 263 239 21

7 Politehnica Timișoara11 7 0 4 227 212 21

8 HC Buzău11 6 1 4 293-290 19

9 CSM Făgăraș 11 5 0 6 213-213 15

10 CSM Vaslui 11 4 1 6 274-298 13

11 Dunărea Călărași 11 4 0 7 242-236 12

12 CSM Focșani 11 4 0 7 145-177 12

13 CSU Suceava 11 3 2 6 262-293 11

14 CSM Bacău 11 1 0 10 181-239 3

15 CSM Reșiţa 11 0 0 11 244-311 0

16 Magnum Botoșani 11 0 0 11 117-224 0

La finalul sezonului regular, primele opt clasate se vor califica în play-off, în vreme ce ultimele opt clasate vor juca în play-out, de unde vor retrograda direct patru echipe.