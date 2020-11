Din nou în iarbă

Echipa RC Gura Humorului a disputat sâmbătă, pe teren propriu, primul meci oficial după o pauză de mai bine de un an de zile, întâlnind RC Grivița București în play-out-ul Divizie Naționale de Rugby. S-au întâlnit în teren două echipe care au combinat experiența cu tinerețea, rezultând un meci echilibrat, cu câteva faze frumoase dar și momente încinse, care s-au lăsat cu patru cartonașe galbene și două roșii. Nervii au depășit de câteva ori limitele, pe fondul dorinței de victorie a ambelor echipe.

Grivița a început mai bine, a condus cu 12-3, dar înainte de pauză humorenii au revenit cu un eseu după o fază foarte reușită, intrând la cabine în avantaj, scor 13-12. Acest scor s-a menținut până spre final, când oaspeții au reușit un eseu după un joc pe contre. Scorul final, RC Gura Humorului-RC Grivița 13-17.

La echipa de seniori de la Gura Humorului acesta a fost meciul de debut pentru mulți dintre juniorii tripli campioni naționali, care au împlinit de curând 18 ani. Șapte juniori și-au făcut debutul la seniori cu ocazia acestui meci.

Antrenorul Andrei Varvaroi, cel care a descoperit și format generația care are trei titluri naționale consecutive la juniori, ne-a vorbit despre acest prim meci la alt nivel:

”În general sunt mulțumit de dăruire, în parte și de joc. Din păcate, am fost provocați în grămezi de cei de la Grivița, unii dintre copii fiind fără experiență au reacționat și au ieșit câteva momente care nu au făcut cinste acestui sport. Meciul a fost echilibrat, am condus până spre final, dar ei au gestionat mai bine ultimele 20 de minute. Cel mai important este că am reușit să jucăm din nou după un an de zile de pauză, chiar o spun sincer că rezultatul ne-a interesat mai puțin”.

Din 31 de jucători testați înainte de meci, doi juniori au ieșit pozitivi la Covid.

Andrei Varvaroi a ținut să le mulțumească mult și veteranilor care au fost în teren, printre ei Bogdan Formagiu, care a jucat 80 de minute în linia I și lui Sorin Olari, revenit pe teren după o pauză de 10 ani. 8 din cele 13 puncte ale echipei au fost înscrise de Alin Conache, care a debutat astfel cu dreptul la seniori și din postura de jucător de picior.

Andrei Varvaroi a arătat că i-a fost foarte greu să aleagă un număr de 23 de jucători pe foaie, datorită lotului foarte numeros. Practic, echipei din tur i s-au alăturat încă 19 juniori, cu dublă legitimare.

O parte din ei vor debuta la seniori sâmbătă, 14 noiembrie, când va avea loc derbiul local, CSM Bucovina Suceava – RC Gura Humorului.

Din păcate, pandemia face ca meciurile de rugby să fie extrem de costisitoare. Pentru două meciuri, numai costul testelor și vizitelor medicale depășește 15.000 de lei.

Partida s-a disputat fără spectatori dar a putut fi urmărită într-o transmisie live.