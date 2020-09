Fotbal

Sâmbătă, cu începere de la ora 17.00, Foresta va debuta în noul sezon al Ligii a III-a, pe teren propriu, în compania Științei Miroslava. Ca și în ediția precedentă de campionat, obiectivul sucevenilor este promovarea în eșalonul secund, de această dată cu antrenorii Dorin Goian și Daniel Bălan pe banca tehnică.

„Ne aflăm în fața unui sezon neobișnuit, dar abia așteptăm să înceapă jocurile pe puncte, să simțim și noi emoțiile unui joc oficial după șase luni de pauză. Chiar dacă venim după o perioadă dificilă, în care nu am putut face un cantonament centralizat și a trebuit să ne antrenăm pe plan local pentru a ne atinge targetul în privința pregătirii fizice, am mare încredere că băieții vor aborda meciul de sâmbătă la capacitate maximă. Vom întâlni o echipă bine închegată, cu un antrenor experimentat, care a păstrat nucleul de jucători din sezonul trecut. Am făcut și eu cantonamente cu Cristi Popovici pe vremea când eram jucător și aveam parte de niște antrenamente foarte grele. Din punct de vedere fizic, Miroslava ar putea fi mai sus decât noi, de eu cred că prin valoarea individuală a jucătorilor noștri ne putem impune. Nu trebuie să intrăm însă pe vârfuri pe gazon, să credem că meciul este câștigat dinainte. Trebuie să ne demonstrăm valoarea acolo, pe dreptunghiul verde”, a declarat Dorin Goian înaintea debutului oficial pe banca Forestei.

Antrenorul grupării sucevene a mai menționat că nu este mulțumit de tragerea la sorți a meciurilor din debutul campionatului, când Foresta va întâlni, pe rând, Știința Miroslava (acasă), Ceahlăul Piatra Neamț (deplasare), Bucovina Rădăuți (acasă) și Șomuz Fălticeni (deplasare). „Țintarul nu este unul favorabil pentru noi, deoarece vom juca primele patru meciuri de campionat împotriva unora dintre cele mai bune echipe din serie, formații care și-au propus, cel puțin la nivel declarativ, să acceadă la baraj. Până la urmă sunt însă de disputat doar nouă etape până la iarnă și trebuie să intrăm montați la fiecare meci”, a precizat Dorin Goian.

În altă ordine de idei, principalul Forestei s-a declarat mulțumit de lotul pe care-l are la dispoziție, precum și de campania de achiziții din intersezon, care s-a finalizat cu transferul pe Areni a nu mai puțin de 13 jucători, este vorba de portarii Daniel Zvoronciuc (Bucovina Rădăuți) și Rareș Gal (CFR Cluj), fundașii Cristian Novacek (Concordia Chiajna), Vasile Vitu (Bucovina Rădăuți), Stejărel Vișinar (Aerostar Bacău) și Vlad Fărcășan (CFR Cluj), mijlocașii Lucian Sîncelean (Gaz Metan Mediaș), Robert Dicu (Metalurgistul Cugir), Cosmin Rotaru (Ceahlăul Piatra Neamț), Sebastian Nechita (Juniorul Suceava), Andrei Sahlean (Bucovina Rădăuți) și brazilianul Patrick Oliveira Da Silva, și atacantul Iosif Netbai (Bucovina Rădăuți).

„Avem un lot bun, cu jucători cu experiență, dar și cu mulți tineri de calitate, pe care vrem să-i ținem la Suceava. Sunt jucători care vor evolua o repriză sau poate câteva minute într-un meci, dar numai așa pot crește în valoare, antrenându-se zilnic cu jucători mai buni decât ei, la o intensitatea mai mare decât erau obișnuiți. Ideal ar fi să construim la Suceava o echipă pe termen lung. De aceea, vrem să avem o relație cât mai bună cu Liceul cu Program Sportiv și cu clubul Juniorul Suceava, astfel încât cei mai talentați jucători de acolo să facă pasul spre echipa locală”, a spus Goian.

De asemenea, acesta consideră că lipsa suporterilor din tribune reprezintă un dezavantaj clar pentru o echipă ca Foresta, obișnuită cu spectatori mulți la meciurile de pe Areni. „La nivelul Ligii a III-a cred că suntem echipa cu cei mai mulţi suporteri, de aceea îmi doresc ca lucrurile să revină la normal în cel mai scurt timp”, a precizat antrenorul grupării sucevene.

Chiar dacă viitorul sezon al Ligii a III-a va fi unul plin de provocări și se va desfășura în condiții neobișnuite, președintele clubului, Andrei Ciutac, este de părere că o nouă ratare a promovării ar fi nepermisă.

„E un sezon care se va desfășura într-un format nou, cu multe provocări pentru toate echipele participante, prin prisma faptului că vor fi nevoite să se testeze împotriva coronavirusului din 14 în 14 zile. Chiar și în aceste condiții, este clar că ne dorim să începem cu dreptul acest campionat. Nu avem voie să mai ratăm promovarea. Trebuie s-o luăm pas cu pas, să fim în iarnă pe primele două locuri, apoi să gândim strategia pentru baraj, unde meciurile vor fi cu totul altele”, a declarat Andrei Ciutac.

Conducătorul Forestei crede că nu se va putea ajunge în situația de înghețare a campionatului, așa cum s-a întâmplat în sezonul precedent.

„Într-un asemenea scenariu, nu știu câte cluburi își vor permite să plătească jucătorii fără să aibă activitate sportivă. Noi am fost un caz fericit, pentru că am avut pe tot parcursul pandemiei sprijinul domnului primar și al Consiliului Local. Nu am avut probleme din punct de vedere financiar, iar lucrurile au rămas echilibrate”, a precizat Andrei Ciutac.