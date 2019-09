Fotbal

Foresta are începând de ieri după-amiază un nou antrenor principal. Petre Grigoraș este numele lui, un tehnician bine cunoscut și apreciat în România, care vine să-l înlocuiască pe Vespazian Colban, demis la începutul acestei săptămâni de conducerea grupării sucevene. Tehnicianul în vârstă de 54 de ani a ajuns aseară la Suceava, astăzi după-amiază va conduce primul antrenament al forestierilor, iar sâmbătă, începând cu ora 17.00, va debuta pe banca tehnică a „galben-verzilor”, cu ocazia meciului de campionat cu Oțelul Galați. Obiectivul lui Petre Grigoraș pentru acest sezon este promovarea în Liga a II-a.

Negocierile dintre conducătorii grupării sucevene și Petre Grigoraș, care a venit la discuții însoțit de impresarul său, Bogdan Apostu, s-au finalizat la București, în cursul zilei de ieri, însă primele tatonări au început încă de luni.

„Ne bucurăm că am reușit să-l convingem pe domnul Grigoraș să preia conducerea tehnică a Forestei. Este un profesionist 100% și am cules numai referințe foarte bune despre dânsul. Când am început căutarea unui nou antrenor principal și am constatat că este liber de contract, am decis pe loc să îl contactăm, cu toate că nu eram foarte convinși că vom avea șanse de reușită. Am discutat însă de mai multe ori pe parcursul săptămânii și i-am prezentat în amănunt ce am făcut până acum și ce dorim să realizăm în continuare. Își asumă din start obiectivul stabilit, și anume promovarea, ba chiar ne-a transmis că nu vine la Foresta decât pentru eșalonul al doilea. Are peste 350 de meciuri ca antrenor în Liga I și nu este dispus să piardă vremea pe la Suceava”, a declarat președintele Forestei, Andrei Ciutac.

Petre Grigoraș și-a început cariera de antrenor în urmă cu 20 de ani, interval de timp în care a pregătit formațiile Farul Constanța, FC Onești, Oțelul Galați, Politehnica Iași, Pandurii Târgu Jiu, CFR Cluj și ASA Târgu Mureș. Ca și performanțe, a jucat finala Cupei României cu Farul Constanța în sezonul 2004-2005, a participat cu Oțelul Galați în Cupa UEFA, în sezonul 2007-2008, fiind și vicecampion al României, cu Pandurii Târgu Jiu, în anul 2013.

Cariera de fotbalist a atacantului Petre Grigoraș cuprinde echipe importante din fotbalul românesc, precum FCM Bacău, Steaua București, Farul Constanța sau Universitatea Cluj. Acesta are în CV și trei echipe din Bulgaria, Levski Sofia, Dobrudja Dobrici și Lokomotiv Plovdiv.