Rugby

În această săptămână, Federația Română de Rugby a stabilit programul meciurilor și datele de disputare în Divizia Națională, al doilea eșalon din România unde județul nostru are două reprezentante, Clubul Sportiv Municipal Suceava și Rugby Club Gura Humorului. Dacă în această vară federația intenționa să organizeze acest campionat cu două grupe în funcție de așezarea geografică, plus ply-off și play-out, între timp s-a stabilit o singură serie cu meciuri tur retur, la finalul cărora să se stabilească echipa campioană și clasamentul final. Ca și anul trecut, ambele echipe din județul Suceava au solicitat federației ca meciurile din deplasare să le joace duminică, și asta deoarece mulți dintre jucători lucrează și nu pot să plece de vineri. În această perioadă de pregătire, echipa CSM Suceava se antrenează la stadionul Unirea, unde a făcut și mai multe meciuri test cu foștii jucători ai Sucevei din Asociația Prietenii Rugby-ului din Bucovina.

„Acest sistem de campionat cu tur și retur și o singură serie este cea mai bună variantă, mai ales că fiecare are șansa lui. Prima variantă nu era una care să ne convină, nici din punct al valorii, deoarece aveam în serie trei finaliste, dar nici din punct de vedere geografic, deoarece RC Gura Humorului era în cealaltă serie, cea de vest, fapt pentru care am făcut o adresă la FRR. Ca și-n anii trecuți, am solicitat federației să jucăm duminica meciurile din deplasare, pentru că suntem amatori, iar jucătorii nu pot pleca de vineri de la serviciu. Pregătirea decurge destul de bine, iar în această perioadă am făcut mai multe jocuri cu echipa de old-boys a Sucevei, cu care avem programat un nouă întâlnire, săptămâna viitoare. Sper să ni se alăture un alt jucător talentat, de perspectivă, Marius Cora, ce a terminat junioratul la LPS Suceava cu antrenorul Dumitru Livadariu”, a explicat antrenorul sucevenilor, Marius Colțuneac.

Humorenii sunt și ei mulțumiți de acest format al campionatului ce urmează

Cealaltă reprezentantă a județului Suceava în Divizia Națională de Seniori, Rugby Club Gura Humorului va începe sezonul cu două deplasări lungi, la RC Grivița București și la CSU Arad.

„Este bine că-n acest sistem competițional vom avea mai multe meciuri și vom juca cu fiecare, fără play-off și play-out. Din câte știu, față de anul trecut, echipa din Sibiu nu s-a mai înscris, dar nici cea din Albă Iulia, care a avut intenția să evolueze în DNS și fiind numărul de echipe mai mic s-a recurs la acest sistem, unul foarte bun pentru nivelul nostru. Weekendu-ul viitor ne vom reuni tot lotul, inclusiv jucătorii de la Iași, iar până la începerea campionatului vom face cel puțin un meci cu juniorii sub 18 ani de la CSȘ Gura Humorului, dar și cu o echipă de seniori, CSM Suceava sau alta”, a explicat antrenorul humorean, Andrei Varvaroi.

Programul Diviziei Naționale de Seniori sezonul 2019-2020 pentru cele două echipe din județ

Tur

Etapa 1 – 29 septembrie 2019 RC Grivița – RC Gura Humorului

RC Bârlad – CSM Suceava

Etapa 2 – 5 octombrie 2019 CSM Suceava – RC Grivița

6 octombrie 2019 CSU Arad – RC Gura Humorului

Etapa 3 – 12 octombrie 2019 RC Gura Humorului – CSM Suceava

Etapa 4 – 20 octombrie 2019 CSM Galați – RC Gura Humorului

CSU Arad – CSM Suceava

Etapa 5 – 26 octombrie 2019 RC Gura Humorului – CS Năvodari

CSM Suceava – CSM Galați

Etapa 6 – 02 noiembrie 2019 RC Gura Humorului – RC Bârlad

CSM Suceava – Știința Petroșani

Etapa 7 – 10 noiembrie 2019 Știința Petroșani – RC Gura Humorului

CS Năvodari – CSM Suceava

Retur

Etapa 8 – 04 aprilie 2020 RC Gura Humorului – RC Grivița

CSM Suceava – RC Bârlad

Etapa 9 – 11 aprilie 2020 RC Gura Humorului – CSU Arad

12 aprilie 2020 RC Grivița – CSM Suceava

Etapa 10 – 26 aprilie 2020 CSM Suceava – RC Gura Humorului

Etapa 11 – 02 mai 2020 RC Gura Humorului – CSM Galați

CSM Suceava – CSU Arad

Etapa 12 – 10 mai 2020 CS Năvodari – RC Gura Humorului

CSM Galați – CSM Suceava

Etapa 13 – 17 mai 2020 RC Bârlad – RC Gura Humorului

Știința Petroșani – CSM Suceava

Etapa 14 – 23 mai 2020 RC Gura Humorului – Știința Petroșani

CSM Suceava – CS Năvodari