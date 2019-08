Liga a III-a

Conducerea grupării Foresta Suceava a reuşit să rezolve ieri o problemă importantă, care-i va oferi antrenorului Vespazian Colban mai multe variate de alcătuire a primului unsprezece, în condiţiile în care regulamentul prevede că în viitorul sezon competiţional formaţiile de Liga a III-a trebuie să aibă pe teren pe toată durata partidelor din campionat doi fotbalişti născuţi în anul 2000 şi unul în 1999. De asemenea, conform regulamentului FRF, pentru a putea fi eligibili, jucătorii respectivi care sunt de altă naţionalitate trebuie să fi evoluat în ultimii trei ani în ţara noastră.

Un caz aparte îl reprezintă portarul Forestei, Augustin Cărbune, născut anul 2000, care este de naţionalitate moldovenească, însă deţine şi cetăţenia română. Acesta a făcut ultimii ani de liceu la LPS Suceava şi a activat ca fotbalist în România în ultimele două sezoane.

„Federaţia nu l-a considerat pe Cărbune nici în ediţia trecută eligibil pentru această regulă, el fiind asimilat drept jucător străin, care nu a evoluat în ultimii trei ani în ţara noastră. Noi am făcut zilele trecute o adresă la FRF, în care am precizat că Augustin Cărbune este cetăţean român, iar Constituţia României nu face nici o diferenţă între cetăţenie şi naţionalitate. În momentul în care o persoană primeşte cetăţenia română se consideră că are şi naţionalitate română. În adresa respectivă am specificat faptul că Augustin Cărbune nu poate fi discriminat în raport cu alţi cetăţeni români. De altfel, există şi un tratat de stat pe această temă, semnat între România şi Republica Moldova. Spre bucuria noastră, Federaţia ne-a anunţat ieri că solicitarea noastră este îndreptăţită, astfel că Augustin Cărbune va putea fi considerat jucător Under 19 în ediţia viitoare de campionat”, a declarat preşedintele Forestei Suceava, Andrei Ciutac.

Augustin Cărbune este un portar foarte talentat, care este convocat constant la loturile de juniori ale Republicii Moldova. Fiind posesor de dublă cetăţenie, conform regulamentelor FIFA, acesta poate alege ce echipă naţională va reprezenta la nivel de seniori, Republica Moldova sau România.