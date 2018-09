Handbal

După o perioadă de pregătire de aproximativ două luni de zile, echipa de handbal a Universităţii Suceava intră din nou în focul competiţiilor oficiale, vineri, de la ora 18.00, în prima etapă a noului sezon din Liga Naţională, când va primi vizita celor de la CSM București. Pentru această partidă, echipa pregătită de antrenorii Adrian Chiruţ și Iulian Andrei nu are jucători accidentaţi în lot, singurul handbalist incert fiind sârbul Radisav Koki Lakovic, care nu a primit toate actele necesare pentru a fi valid, deși conducerea clubului le-a depus de ceva timp, în aceeași situaţie aflându-se toate echipele ce au jucători din această ţară. Într-o conferinţă de presă ce a avut loc ieri, cei doi antrenori ai sucevenilor s-au arătat mulţumiţi de cum a decurs perioada de pregătire.

„În perioada de vară am încercat să ne punem la punct cu toate aspectele pregătirii pentru noul sezon. Important este că nu avem jucători accidentaţi după această perioadă și cred c-am reușit o pregătire foarte bună, mai ales că i-am avut pe toţi. De la începutul săptămânii am început să pregătim acest prim meci din campionat, cu CSM București. Referitor la jucătorii veniţi în vară, zilele trecute am văzut c-au înţeles strategia echipei și cum trebuie să joace și chiar dacă mai au puţin de muncit până să ajungă la nivelul jucătorilor ce au evoluat și-n sezonul trecut, eu unul sunt mulţumit de ei”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

Iulian Andrei crede că echipa are un lot mai valoros și experimentat faţă de campionatul trecut

Antrenorul secund și portar al echipei, Iulian Andrei, crede că echipa e bine acoperită pe posturi, dar și cu un plus la capitolul experienţă.

„După transferurile din această vară pot să spun că avem un lot mai valoros decât cel de anul trecut, cu care putem să abordăm și altfel acest campionat. Avem și-un plus de experienţă pe partea dreaptă, prin întoarcerea lui Cristian Adomnicăi, jucător în care ne punem mari speranţe și-n același timp am acoperit extrema prin aducerea jucătorului din Serbia. La pivot l-am adus lângă Baican pe Ionescu, post pe care aveam probleme pe partea de atac. În poartă a venit Erhan, un portar venit de la Călărași în care îmi pun mari speranţe și sper să facă un sezon bun”, a explicat Iulian Andrei.

Antrenorul Adrian Chiruţ a spus că obiectivul pentru acest sezon rămâne același, menţinerea în Liga Naţională, dar atât el, cât și jucătorii își doresc mai mult.

„Conform bugetului pe care-l avem, obiectivul este același, menţinerea în Liga Naţională, cu toate că eu și ceilalţi colegi simţim echipa mai puternică, prin venirea jucătorilor noi, dar și prin experienţa acumulată de ceilalţi în doi ani de evoluţii în primul eșalon, fiind mult mai maturi în joc faţă de perioada când jucau în Divizia A. De aceea eu îmi doresc mai mult, și anume să accedem în play-off, dar vom vedea ce va fi și-n plus trebuie să luptăm la fiecare meci și să abordăm toate întâlnirile la victorie, indiferent de adversar”, a explicat Chiruţ.

În același timp, din punct de vedere financiar echipa și clubul sunt cu banii la zi, ceea ce asigură liniște în lot.

„Din punct de vedere financiar suntem la zi și pe această cale mulţumim Primăriei și Consiliului Local Suceava, Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava și sponsorilor noștri. Sperăm s-o ţinem tot așa și să aveam această liniște financiară, iar eu sunt sigur că așa va fi”, a completat Chiruţ.

Studenţii așteaptă cât mai mulţi suporteri la sală în acest debut de sezon, dar și la meciurile ce vor urma

Ca în fiecare sezon, clubul CSU Suceava a scos la vânzare abonamente pentru meciurile de acasă, iar interesul a fost destul de mare din partea suporterilor. Mai mult, studenţii așteaptă să fie încurajaţi de cât mai mulţi spectatori, așa cum s-a întâmplat și-n ultimele două sezoane.

„Avem ceva emoţii cu acest start de campionat, deoarece întâlnim o echipă puternică, acoperită foarte bine pe posturi, cu jucători de valoare și cu mare experienţă.

Așteptăm multă lume la sală, deoarece avem mare nevoie de aportul publicului, mai ales că ne dorim să începem cu dreptul acest campionat. Știu că s-au vândut mai multe abonamente faţă de campionatul trecut, în jur de 70 și mai sunt cereri. Preţul unui abonament este de 100 de lei și este valabil la toate meciurile de acasă, inclusiv cele din a doua parte a campionatului, iar preţul unui bilet a rămas tot 10 lei”, a explicat Iulian Andrei.

Programul primei etape:

HC Dobrogea Sud – Dinamo București

Minaur Baia Mare – HC Buzău

CSM Făgăraș – CSM Focșani

Universitatea Cluj – CSM Bacău

Dunărea Călărași – Steaua București

CSU Suceava – CSM Bucureşti

Politehnica Timișoara – Potaissa Turda