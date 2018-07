Rugby

Juniorii sub 16 ani de la echipa de rugby a Clubului Sportiv Şcolar din Gura Humorului au participat timp de patru zile la un turneu internaţional în Ucraina, mai exact la Kiev Rugby Cup 2018. Humorenii au primit acum două luni o invitaţie la această competiţie şi au onorat-o, aceasta fiind a doua experienţă internaţională pentru juniorii de la CSŞ Gura Humorului pregătiţi de antrenorul Andrei Varvaroi. Rugbiştii sub 16 ani, ce au reuşit în acest an să câştige titlul de campioni naţionali ai României, au disputat două meciuri în compania unei selecţionate de juniori a Ucrainei sub 16 ani şi mai mari, ambele fiind câştigate fără probleme de gazde.

„Cu ceva timp în urmă am luat legătura cu antrenorul ucrainean ce conduce şi naţionala de juniori şi am primit o invitaţie pe care am onorat-o, mai ales că ne doream să jucăm cu adversari puternici din afara ţării. Pentru noi a fost un turneu foarte util, cu două meciuri în care am întâlnit un adversar cu jucători bine construiţi fizic ce au spart apărarea noastră de multe ori, ce practicau un joc în viteză, veneau bine la susţinere. În primul meci poate jucătorii noştri au fost puţin intimidaţi de adversari, care aveau un lot diversificat ca vârstă, dar în al doilea au jucat mult mai bine din punctul meu de vedere şi au avut mai multe acţiuni de atac, cu mai multe puncte de fixare şi de forţare a liniei de apărare ucrainene. Jucătorii noştri au nevoie de astfel de meciuri, pentru când vor ajunge la juniorii sub 18 ani, mai ales pentru cei ce vor fi la naţională, unde vor trebui să fie obişnuiţi cu astfel de adversari”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi.

Sportivii de la Gura Humorului au fost la Kiev cu două microbuze, unul al clubului şi unul asigurat de Fundaţia Te Aud România.

După întoarcerea de la Kiev, 11 din jucătorii echipei sub 16 ani au plecat la un stagiu de pregătire la Bârlad, cu selecţionata zonală a Moldovei. De săptămâna viitoare, humorenii vor intra la trei antrenamente pe săptămână, unele comune cu seniorii clubului, iar la finalul lui august vor pleca într-un cantonament de o săptămână, cel mai probabil la malul mării.