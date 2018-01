Pe 27 ianuarie

Palatul Copiilor Suceava organizează sâmbătă, 27 ianuarie, la Iulius Mall, un concurs de șah rapid dedicat Unirii Principatelor Române. Concursul va avea loc în Sala de conferințe de la Iulius Mall Suceava, începând cu ora 09:15. Pot participa copii și juniori născuți după 31 decembrie 2001, din județul Suceava, copii care consideră că pot face față exigențelor unui concurs de șah. Directorul Palatului Copiilor Suceava, Biatrice Choleva, ne-a spus că participarea copiilor la acest concurs de șah „presupune cunoașterea și aplicarea corectă a regulilor de mutare și de concurs. Se vor acorda cupe ocupanților locurilor întâi din fiecare concurs, medalii celor de pe locurile II și III,iar ceilalți vor primi diplome de participare. Se vor organiza 4 concursuri diferite: unul pentru copii sub 8 ani, unul pentru copii sub 10 ani, unul pentru copii sub 12 ani și unul pentru copii sub 16 ani (cu condiția înscrierii a cel puțin 8 copii la o categorie de vârstă). Dacă la o anumită categorie de vârstă vor fi mai puțini participanți, organizatorul își rezervă dreptul de a comasa copiii de la două categorii de vârstă apropiate în același concurs. Copiii participanți la concursul de șah vor fi însoțiți și supravegheați de părinți pe toată durata concursului.