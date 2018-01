Kickbox

După un an 2017 foarte bun, sportivul rădăuţean Ionel Rayko Leviţchi va debuta în 2018, la finalul acestei luni, cu o luptă într-o gală în România. Luptătorul originar din Milişăuţi ce se antrenează de mai mulţi ani în Anglia va lupta pe 27 ianuarie la Reşiţa, pe reguli de kickboxing în promoţia Fighters League, o gală ce va fi transmisă în direct pe postul Digi Sport. The Lion, aşa cum este supranumit rădăuţeanul, va întâlni în ring un adversar din Italia ce este specialist în Muay Tai (box thailandez), în limitele categoriei -71 de kilograme.

„Zilele trecute am primit vestea că voi lupta peste două săptămâni şi mă bucur că încep anul 2018 cu o luptă în România. Voi întâlni un adversar puternic, dar eu consider că sunt mai bun decât el şi voi demonstra acest lucru în gala de pe 27 ianuarie. Voi da tot ce e mai bun să fac un meci frumos şi sper să-mi încep anul cu o victorie. Acesta este primul meci programat până acum, dar sper să lupt în fiecare lună din acest an. Vreau să le mulţumesc celor ce mă susţin în pregătirea mea, şi anume domnilor Ilie Homeniuc şi Narcis Florin Apostol (Teren Green Bălcăuţi), dar şi domnului Constantin Luchian de la Atlantis Gold”, a declarat Rayko Leviţchi.

The Lion va lupta în această gală alături de colegul său Adrian Maxim, dar şi de un nume mare al sporturilor de contact din România şi nu numai, Sebastian Ciobanu.

The Lion a avut 6 victorii din 7 meciuri în 2017, pe diferite discipline precum box, kickbox şi bare knuckle

Originar din oraşul Milişăuţi, Ionel Rayko Leviţchi şi-a început cariera de luptător în anul 2010, iar momentan este campion intercontinental la profesionişti în kickboxing, dar luptă în paralel şi pe reguli de MMA şi mai nou în BKB (Bare Knuckle Boxing), fiind primul român ce a luptat într-o gală de box irlandez, meci pe care l-a câştigat la începutul lunii trecute. Mai mult, la finalul anului trecut, The Lion a reuşit să câştige centura UKBU în box, cea de campion al Angliei la categoria super mijlocie.

„Anul 2017 a fost un an foarte bun pentru mine pe plan sportiv, am avut 7 lupte, din care 6 victorii pe diferite discipline (box, kickboxing şi bare knuckle) şi, mai mult, am reuşit să devin campionul Angliei în box. Sper ca 2018 să fie cel puţin la fel pe plan sportiv, chiar şi mai bun dacă este posibil. Vreau să lupt de mai multe ori decât în anul precedent şi să fac cât mai multe lupte în România”, a explicat Rayko Leviţchi.