Liga a II-a

După ce a evitat falimentul şi a avut parte de un început greu de campionat, Foresta începe să dea în sfârşit semne de viaţă. Pe fondul campaniei agresive de transferuri din ultimele săptămâni, gruparea suceveană a putut să se prezinte pentru prima dată în acest sezon cu o formulă de echipă competitivă, sâmbătă, pe Areni, în confruntarea cu CS Mioveni. Chiar dacă au avut în faţă o formaţie solidă, ce are drept obiectiv promovarea în Liga I, fotbaliştii pregătiţi de portughezul Nuno Pedro au avut o evoluţie peste aşteptări, care i-a încântat pe cei 2.000 de spectatori prezenţi în tribunele stadionului Areni.

După o primă repriză echilibrată, echipa suceveană a deschis scorul în minutul 48, prin Chalabi, care a punctat cu un şut de la 14 metri sub transversală, în urma unei pase în profunzime recepţionată de la Stănescu, care a prins pe picior greşit apărarea adversă. Scorul final a fost stabilit de Vlad Stănescu, în minutul 72, cu un veritabil eurogol, şut violent de la 30 de metri, care a catapultat balonul în vinclul porţii apărate de Sima. Fluierul de final al arbitrului a produs o bucurie generală, fotbaliştii Forestei fiind aplaudaţi la scenă deschisă de cei 2.000 de spectatori de pe Areni.

Aşadar, o primă victorie dătătoare de speranţe pentru suceveni, în condiţiile în care etapa viitoare vor avea parte de un examen foarte dificil, urmând să evolueze pe terenul liderului FC Hermannstadt.

Foresta: Began – Onofraş (90 Duceac), Diallo, Pappoe, Belevschi – Cerlincă, Stănescu, Acolatse, Kimbaloula – R. Sumanariu (58 Coroamă), Chalabi. Antrenori: Nuno Pedro, Sergio Silva, Khalil Chakroun, Bogdan Tudoreanu şi Marius Lup

CS Mioveni: V. Sima - Tirică, Gugu, Ichim, Ed. Stoica, Pirtea (75 M. Vintilă), Andor, Mîrzeanu (52 Iamandi), Ayza, Andr. Neagoe (46 R. Lazăr), D. Ene. Antrenori: Adrian Mihalcea şi Gheorghe Mihali.

Nuno Pedro, mulţumit de rezultat

Secretul succesului din partida cu CS Mioveni a fost dezvăluit la final de antrenorul principal Nuno Pedro.

„Din dorinţa de face prea multe, în prima repriză am intrat nervoşi pe teren. La pauză am vorbit la vestiar şi le-am cerut jucătorilor să se relaxeze. Urmarea a fost că am tratat mult mai liniştiţi repriza secundă. Am pus mingea jos şi ne-am creat multe ocazii de a înscrie. Am marcat două goluri, am ratat şi alte oportunităţi, aşa că victoria noastră este una meritată. Cei de la Mioveni au ajuns greu la poarta noastră şi nu au fost periculoşi decât la fazele fixe. Această victorie reprezintă pentru noi borna de la care vom începe să construim. Încă nu suntem pregătiţi în totalitate din punct de vedere fizic, dar muncim în fiecare zi la acest aspect şi veţi vedea că vom arăta din ce în ce mai bine la fiecare meci. Sunt mulţi jucători noi, care ni s-au alăturat pe parcurs. Încă nu sunt create toate automatismele, dar muncim mult în acest sens şi sunt sigur că rezultatele nu vor întârzia să apară”, a declarat principalul Nuno Pedro.

Mihalcea recunoaşte superioritatea gazdelor

La rândul său, Adrian Mihalcea, antrenorul grupării CS Mioveni, a precizat că victoria Forestei este una meritată.

„Gruparea suceveană a fost mai bună şi s-a impus fără drept de apel. În mod surprinzător, noi am greşit foarte des, am pierdut multe mingi, iar adversarii ne-au pedepsit. Am crezut că simplul act de prezenţă pe teren ne va putea face să câştigăm acest joc. Fotbalul te pedepseşte când nu îl tratezi profesionist şi te răsplăteşte în raport cu atitudinea arătată pe teren. După acest joc au apărut nişte semne de întrebare pentru mine în raport cu evoluţia unor jucători şi vom face o analiză aprofundată pentru a vedea cu exactitate care sunt cauzele reale ale acestui eşec. Ne-au lipsit trei titulari pe Areni şi poate din acest motiv jocul nostru a scârţâit atât de mult. Nu am arătat deloc ca o pretendentă la promovare”, a declarat Adrian Mihalcea.

Rezultate înregistrate în etapa a VIII-a:

Sportul Snagov - Olimpia Satu Mare 2-0

Pandurii Târgu Jiu - CS Afumaţi 1-1

Ştiinţa Miroslava - AFC Hermannstadt 1-3

Foresta Suceava - CS Mioveni 2-0

Luceafărul Oradea - Academica Clinceni 1-1

Ripensia Timişoara - Metaloglobus Bucureşti 4-1

Dacia Unirea Brăila - FC Argeş 3-1

UTA Arad - Dunărea Călăraşi 0-1

ASU Politehnica Timişoara - CS Baloteşti 2-2

Partida ASA Târgu Mureş - Chindia Târgovişte se joacă astăzi, cu începere de la ora 18.00.

Clasament

1 AFC Hermannstadt 8 7 0 1 15-5 21

2 Ripensia Timişoara 8 5 2 1 30-8 17

3 ASA Târgu Mureş 7 5 1 1 18-9 16

4 Dunărea Călăraşi 8 5 1 2 13-9 16

5 FC Academica Clinceni 8 4 2 2 14-11 14

6 Sportul Snagov 8 4 2 2 8-5 14

7 Chindia Târgovişte 7 4 1 2 22-6 13

8 ASU Politehnica Timişoara 8 4 1 3 11-12 13

9 Pandurii Târgu Jiu 8 3 3 2 15-11 12

10 Dacia Unirea Brăila 8 3 2 3 25-17 11

11 CS Mioveni 8 3 2 3 14-10 11

12 FC Argeş 8 3 2 3 12-8 11

13 UTA Arad 8 2 3 3 7-8 9

14 Metaloglobus Bucureşti 8 2 2 4 8-11 8

15 CS Afumaţi 8 2 2 4 5-9 8

16 Olimpia Satu Mare 8 2 1 5 5-15 7

17 CS Baloteşti 8 1 3 4 7-12 6

18 Luceafărul Oradea 8 1 2 5 10-16 5

19 Ştiinţa Miroslava 8 1 1 6 10-29 4

20 Foresta Suceava 8 1 1 6 4-42 4