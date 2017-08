Copiii sub 12 ani de la CSȘ Gura Humorului (stânga) au făcut un turneu mult mai bun la Timișoara, în a doua etapă a Circuitului Național de MiniRugby

MiniRugby

Cei mai mici dintre practicaţii rugby-ului de la Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului, copiii sub 12 ani, pregătiţi de antrenorul Andrei Varvaroi, au participat zilele trecute la etapa a doua din Circuitul Naţional de MiniRugby, ce s-a desfăşurat la Timişoara, o competiţie organizată de Federaţia Română de Rugby pentru grupele de vârstă ce nu beneficiază de un Campionat Naţional, adică pentru juniori sub 8, 10, 12 şi 14 ani. Dacă la prima etapă, desfăşurată la Constanţa, humorenii au terminat pe penultimul loc din 10 echipe prezente la categoria sub 12 ani, de această dată au avut o evoluţie mult mai bună, chiar şi-n meciurile pierdute la limită, ce au fost foarte echilibrate.

Elevii lui Andrei Varvaroi au început turneul cu dreptul şi s-au impus la limită, scor 10 – 5 în disputa cu Arieşul Turda, iar în al doilea meci al zilei au pierdut tot la limită, după un meci foarte echilibrat cu CSO Pantelimon Bucureşti, 5 – 10, asta după ce la pauză a fost 0 – 0. În al treilea meci al grupei, humorenii au fost la un pas de a doua victorie, dar au terminat la egalitate, scor 5 – 5 cu RC Antonio Junior din Bucureşti, după ce adversarii au marcat în ultima fază, pe un balon interceptat. În ultimul meci din grupe, CSŞ Gura Humorului a pierdut cu 5 – 30 în meciul cu Şoimii Bucureşti, echipă ce avea să câştige turneul la această categorie de vârstă. În ultimul meci, cel de clasament pentru locurile 5 – 6, elevii lui Andrei Varvaroi, ce a fost ajutat de profesorul Mihai Coca, au pierdut din nou la limită, 5 – 10 cu RC Săcele, clasându-se astfel pe locul 6 din 10 echipe participante.

„La acest al doilea turneu am reuşit să urcăm trei locuri în clasamentul etapei faţă de Constanţa, şi asta demonstrează că aceşti copii încep uşor-uşor să înţeleagă principiile rugby-ului, acesta fiind şi scopul principal al participării noastre la Circuitul Naţional, mai ales că o parte din ei nu practică acest sport de multă vreme. Această competiţie este foarte utilă pentru dezvoltarea lor, deoarece au multe meciuri şi numai astfel vor evolua. Sper ca până la finalul competiţiei să creştem în continuare şi să ocupăm o poziţie mai bună în clasament. Organizarea turneului de la Timişoara a fost exemplară şi sper să ne ridicăm şi noi la acelaşi nivel, la turneul de la Gura Humorului”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi.

CSŞ Gura Humorului a participat la turneul doi de la Timişoara cu un lot format din sportivii: Rareş Drelciuc, Alexandru Ucaineţ, Valentin Ianoş, Antonio Farcaş, Alexandru Carpiuc, Fabian Beleca, David Bălan, Robert Beleca, Dragoş Bejan, Răzvan Ivanovici, Gabriel Coclici, Alexandru Hojbotă, Stelică Brumă şi Alexandru Sfentec.

Cel de-al treilea turneu va avea loc în perioada 18-20 august, la Gura Humorului, iar ultimul, în luna septembrie, la Bucureşti.