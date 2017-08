Români peste hotare

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din Fălticeni, a fost dat în urmărire naţională şi internaţională în baza unui mandat european de arestare emis de autorităţile judiciare belgiene, care îl acuză de cinci fapte de furt prin folosirea violenţei.

Pe numele lui Ioan Răileanu, din municipiul Fălticeni, există un mandat european emis încă din data de 29 mai 2017.

În urmă cu aproximativ o lună de zile, Inspectoratul General al Poliţiei Române a făcut apel la persoanele care pot da relaţii cu privire la unde se află Ioan Răileanu, în vârstă de 48 de ani, din Fălticeni, numai că, surpriză, între timp, autorităţile române au fost înştiinţate că bărbatul este închis deja în Olanda, pentru fapte similare.

Acuzat de furturi cu violenţă, tâlhării în toată regula

În Belgia, suceveanul de 48 de ani este acuzat de 5 fapte de furt prin jaf, comise în perioada 13 decembrie 2016 – 4 mai 2017. Acesta este acuzat că a participat la furturi prin jaf cu folosirea violenţei, furt cu chei potrivite, respectiv o tentativă de spargere a unui magazin prin pătrunderea în interior cu o maşină. Aşadar, fapte grave, asimilate cu cele de tâlhărie calificată în Codul Penal românesc. Mai mult, modul de acţiune indică foarte multă violenţă, fapt care le amplifică cu mult gravitatea.

Autorităţile judiciare belgiene au deocamdată însă de aşteptat pentru că acelaşi Ioan Răileanu se află în arest în Olanda, încarcerat în stare de judecată, pentru fapte de furt. El va putea fi extrădat în ţara vecină abia după ce problemele sale judiciare din Olanda vor fi lămurite ori după ce acesta îşi va ispăşi acolo pedeapsa, dacă va fi găsit vinovat.

Până la o decizie definitivă a instanţelor din cele două ţări, suceveanul se bucură totuşi de prezumţia de nevinovăţie.

Chiar zilele trecute, presa olandeză a scris despre o grupare de români care furau din camioane aflate în mers. Hoţii intrau în remorca vehiculului în mişcare şi aruncau bunuri de acolo în maşina lor. Alte maşini conduse de români ţineau traficul la distanţă. Hoţii vizau mai ales camioane care transportau produse electronice scumpe.

Suceveni implicaţi în fapte grave, în Belgia şi Olanda

Din păcate, atât în Belgia, cât şi în Olanda, românii, printre ei şi suceveni, au ţinut în ultima perioadă prima pagină a principalelor ziare, cu fapte care au îngrozit opinia publică.

După cum am mai relatat în cotidianul nostru, un tânăr în vârstă de 23 de ani, din Salcea, a fost arestat şi pus sub acuzare pentru uciderea unei belgience care a fost sugrumată pe o plajă dintr-un oraş de pe malul Mării Nordului. Fapta de omor a fost comisă în luna ianuarie a acestui an, iar în luna iunie autorităţile belgiene au emis mandat de arestare pe numele suceveanului Alexandru Caliniuc. Acesta a fost între timp arestat provizoriu şi extrădat. Mai nou, anchetatorii belgieni au anunţat că profilul ADN al acestuia corespunde cu cel prelevat de pe femeia ucisă.

În Olanda, un alt sucevean, Florin Tabarcea, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Suceava, a fost ucis în stil mafiot, luna trecută, autorul pus sub acuzare şi arestat fiind tot un român.