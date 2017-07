Fotbal

Nu mai puțin de trei formații din municipiul Suceava s-ar putea afla pe tabloul Ligii a IV-a în sezonul viiitor, anunță Ciprian Anton, președintele Asociației Județene de Fotbal.

„După ACS Juniorul, am primit solicitări de înscriere și din partea celor de la Omnia și de la Liceul cu Program Sportiv. Cred că acest lucru reprezintă un lucru bun, pentru că sunt destui ani de când municipiul Suceava nu a mai avut o echipă în eșalonul al patrulea. Sunt mulți tineri care termină junioratul an de an, iar oportunitatea de a evolua în Liga a IV-a poate reprezenta o trecere mai ușoară către seniorat”, a declarat Ciprian Anton.

O altă formație care și-a exprimat dorința de a evolua în Liga a IV-a în ediția de campionat 2017-2018 este Siretul Dolhasca, o formație care beneficiază de o bază sportivă impecabilă.

„Toate aceste solicitări vor fi aduse la cunoștința reprezentanților celorlalte zece grupări din Liga a IV-a într-o ședință a Comitetului Executiv care va avea loc miercuri, pe 26 iulie. Dacă nu vor apărea alte probleme între timp, tot atunci vom efectua și tragerea la sorți a meciurilor din următorul sezon”, a precizat Anton.

Debutul oficial al competițiilor județene se va produce pe 13 august, pe stadionul din Dolhasca, acolo unde Bucovina Rădăuți și Viitorul Liteni se vor întâlni în Supercupa AJF, de la ora 18.00. Campionatul Ligii a IV-a va începe două săptămâni mai târziu, pe 27 august.