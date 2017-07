Competiţie

Stadionul “Tineretului” şi terenul sintetic al Bazei de Agrement “Nada Florilor” din Fălticeni au găzduit în perioada 15 – 16 iulieCupa Municipiului Fălticeni la fotbal, ediţia I.

Turneul de fotbal a fost destinat copiilor născuţi în anii 2005, 2006, 2009, 2010. În faza grupelor s-a jucat în sistem fiecare cu fiecare, primele echipe clasate jucând sferturile de finală, semifinale, finala mică şi finala mare, iar restul echipelor au jucat pentru locuri de clasament la fiecare categorie de vârstă. Au participat echipe din judeţele Suceava, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vrancea, Vaslui.

„Am avut la fluierul de început 31 de echipe care s-au întrecut în spiritul fair- play-ului, cei mai buni adjudecându-şi trofeul. Organizatorii, Primăria Municipiului Fălticeni, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Suceava, C.S.S. C.N. <Nicu Gane> Fălticeni şi A.S. Foresta Fălticeni, având ca parteneri A.C.S. Nada Florilor şi Directia Judeţeană de Sport şi Tineret Suceava au asigurat buna desfăşurare a turneului, contribuind cu premii pentru toţi copii. Le mulţumesc sponsorilor ,Cez Trans Company, Dezmembrări ,Roby Alex Auto, partenerilor media, pentru că ne-au fost alături la buna desfăşurare a competiţiei. Reuşita turneului nu ar fi fost posibila fără implicarea colegilor mei, profesorii Cornel Anton, Dan Dăscălescu, Andrei Aileni, Lucian Hreamata şi Florin Ailenei, cu care am colaborat şi cu care am pus bazele acestui turneu. Le mulţumesc tuturor, jucători, părinţi, antrenori, sponsori, parteneri şi sperăm că toţi participanţii au plecat cu amintiri frumoase şi vor reveni la următoarea ediţie.

Ne vom mobiliza şi mai mult pentru că dorim ca acest turneu să devină permanent şi să-şi creeze un istoric în lumea fotbalului juvenile”, ne-a declarat prof. Iulian Darabă, directorul Clubului Sportiv Şcolar “Nicu Gane” Fălticeni.

Clasamente:

2010

1. Juniorul Suceava

2.CSS CN Nicu Gane Fălticeni

3.Real Junior Vaslui

4. Prosport Focşani

Finala mare: Juniorul Suceava - CSS Nicu Gane 4-1

Finala mică: Real Junior Vaslui - Prosport Focşani 3-0

2009

1.Didi Iaşi

2.Real Junior Vaslui

3. Foresta Fălticeni

4. Play Bacău

Finala mare: Didi Iaşi - Real Junior Vaslui 4-0

Finala mică: Foresta - Play Bacău 4-1

Cel mai bun portar: Ionica Spînu - Vaslui

Golgheter a fost declarat Darius Nedelcu - Foresta

Cel mai bun jucător: Yanis de la Didi Iaşi

2006

1. Juniorul Suceava

2. Prosport Focşani

3. Juniorii Bacău

4. Foresta Falticeni

Finala mare Juniorul - Prosport Focşani 3-2

Finala mică Juniorii Bc Foresta Falticeni 3-1

Cel mai bun portar - Prosport Focşani

Golgheter a fost declarat Alexandru Ţolescu - CSS Nicu Gane

Cel mai tehnic jucător - Juniorii Bacău

2005

1. Juniorul Suceava

2. Prosport Focşani

3. Junior C- lung

4. Didi Iasi

Finala mare Juniorul Sv - Prosport Focşani 3-2

Finala mică Junior C- lung - Didi Iaşi 4-2

Cel mai bun portar: Grigoral Ionuţ - Juniorul Sv

Golgheter a fost declarat Manolache Andrei - Foresta

Cel mai tehnic jucător: Damache Dragoş - Didi Iaşi