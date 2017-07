Liga a II-a

Au mai rămas nouă zile până la termenul limită trasat de FRF, în care echipele cu drept de participare în eşalonul al doilea se pot înscrie în noul sezon. Din păcate, pare din ce în ce mai sigur că gruparea Foresta Suceava nu va putea uza de acest drept, în condiţiile în care activitatea de la club este paralizată de luni bune. Conducerea clubului nu a rezolvat nici până acum problema datoriei către Fisc, iar jucătorii, neplătiţi de câteva luni, s-au împrăştiat în cele patru zări. Rămasă fără finanţare, echipa suceveană nici măcar nu a reluat pregătirile în vederea startului ediţiei de campionat 2017-2018 a Ligii a II-a, programat pe data de 5 august. În aceste condiţii, soarta „galben-negrilor” pare a fi pecetluită, lucru recunoscut şi de preşedintele Andrei Ciutac în cadrul unei intervenţii la Sport Total FM.

„Este aproape imposibil ca situaţia să se remedieze. Aşteptăm pe cineva care să ne ajute. Până la acest moment, am avut doar discuţii, nu am concretizat nimic. Noi rămânem deschişi oricărei oferte. Am avut întâlniri şi cu oameni care au vrut să păstreze echipa aici, la Suceava. Oricine va veni va avea parte de sprijinul nostru.

Acea problemă mai veche, cu datoria către finanţe, nu îşi găseşte rezolvarea, iar cuantumul sumei care trebuie plătită creşte pe zi ce trece.

În acest moment mai avem sub contract doar cinci jucători. În ceea ce priveşte antrenorul n-ar fi probleme, fiind sucevean, el este dispus să continue.

Totalul datoriilor Forestei către fisc, jucători şi angajaţi se ridică la 190.000 de euro”, a declarat Andrei Ciutac.

Tabloul de concurs al ediţiei de campionat 2017-2018 a Ligii secunde ar trebuie să cuprindă 20 de formaţii, este vorba de Pandurii Târgu Jiu, ASA Târgu Mureş, UTA, CS Mioveni, Chindia Târgovişte, FC Braşov, Dunărea Călăraşi, CS Afumaţi, Olimpia Satu Mare, Luceafărul Oradea, Dacia Unirea Brăila, Foresta Suceava, CS Baloteşti, Academica Clinceni, ASU Politehnica Timişoara, Ştiinţa Miroslava, Metaloglobus Bucureşti, SCM Piteşti, Ripensia Timişoara şi AFC Hermannstadt. Această listă ar putea să sufere însă unele modificări până la startul întrecerii, fiind greu de crezut că Foresta şi FC Braşov, echipă aflată aproape de faliment, se vor putea înscrie în campionat.

Tragerea la sorţi a meciurilor din viitorul sezon va avea loc pe data de 25 iulie, la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia.