Tenis

Simona Halep (7 WTA) a fost învinsă de germanca Angelique Kerber, locul 5 mondial, în două seturi, 4-6, 3-6, în sferturile de finală de la Eastbourne, turneu dotat cu premii totale de 998.712 dolari. Halep (27 de ani) a pierdut după o oră şi zece minute de joc. Românca a obţinut un cec de 23.455 de dolari şi 100 de puncte WTA pentru prezenţa în sferturile turneului pe iarbă.

După o perioadă mai dificilă, Kerber pare să fi revenit la forma care i-a permis să câştige trei turnee de Grand Slam. A făcut cea mai bună partidă a sa în 2019, nedându-i vreo şansă campioanei noastre.

„Sunt foarte fericită pentru cum am jucat azi. Ştiam că am nevoie să joc cel mai bun tenis pentru a o învinge pe Simona. Este o mare jucătoare şi mereu trebuie să joci la maximum contra ei. Îmi place mereu să revin aici, am multe amintiri plăcute. Îmi place atmosfera şi sunt fericită să joc aici. Sper să am un meci la fel de buni şi mâine, în semifinale", a spus Kerber la finalul meciului.

Partida din sferturile de la Eastbourne a fost a 11-a întâlnire directă dintre cele două. Halep conducea cu 6-4 la acest capitol, dar germanca a câștigat singurul duel anterior disputat pe iarbă. Kerber a trecut de ”Simo”, la Wimbledon, în 2016, cu 7-5, 7-6, în sferturile competiției.

Kerber este o specialistă pe iarbă, anul trecut impunându-se la Wimbledon, după o finală fără istoric, scor 6-3, 6-3 cu Serena Williams.