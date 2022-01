Coronavirus

Coronavirusul se răspândește în continuare în județul Suceava, vineri fiind înregistrată din nou o cifră foarte ridicată: 663 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și 53 de persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 2.195 de suceveni testați. Indicele de pozitivare a crescut din nou și a ajuns la 28,88 la sută, iar incidența la nivel județean este de 9,35 la mie, cu 5.145 de cazuri active. Numărul total de suceveni care au fost confirmați cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei până în prezent este de 50.554, din care 42.075 au fost declarați vindecați, conform buletinului de presă remis, vineri, la ora 13.00, de Prefectura Suceava. În intervalul 27-28 ianuarie, se arată în comunicat, au fost declarate vindecate 597 de persoane.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, una nu are nici un caz în evoluție - Panaci, una are un caz – Breaza, care a și revenit în zona verde, două au sub cinci cazuri în evoluție, 22 au sub zece cazuri în evoluție, iar 88 au peste zece cazuri în evoluție.

Datele centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava arată că în cursul zilei de 27 ianuarie 2022, s-au vaccinat anticovid 364 de persoane, din care 85 cu prima doză (5 copii), 90 doza cu a II-a și 189 cu doza a III-a.

La nivel național, în intervalul 27-28 ianuarie au fost efectuate 32.735 de teste RT-PCR și 68.255 de teste rapide antigenice, în urma cărora au fost înregistrate 31.724 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 41 mai mult decât în ziua anterioară. 3.201 dintre cazurile noi din 24 de oresunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.