Situație

Numărul pacienților cu forme grave de Covid-19 internați în Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava a coborât la aproape jumătate, față de ultimele săptămâni. În ultima perioadă, 60-65 de pacienți internați în sectorul Covid prezentau forme grave de boală. Vineri, numărul pacienților cu forme severe a fost la aproape jumătate. Dintre cei 166 de pacienți diagnosticați cu Covid-19, 15 aveau forme ușoare, 95 forme medii ale bolii și 36 erau cu forme severe. A rămas, din păcate, constant numărul pacienților cu forme grave internați la ATI - 20. Dintre aceștia, 6 sunt ventilați neinvaziv și 9 ventilați invaziv. În total, în spitalul din Suceava erau vineri internați 541 pacienți.

Pacienți cu forme severe de boală sunt și în spitalele din Rădăuți - 7 cu forme grave și 2 pacienți cu formă critică; Câmpulung Moldovenesc – 6 pacienți cu forme grave și Vatra Dornei- 4 pacienți cu forme grave.

Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 311, iar totalul persoanelor suspecte de infecție cu noul coronavirus este de 105.

Vineri, în județ au fost înregistrate 5 decese în rândul pacienților cu Covid-19, numărul total al deceselor Covid în județ, de la începutul pandemiei până în prezent, fiind de 707.

Chiar dacă indicele de pozitivare a urcat, vineri, la 11 la sută, de la 9 la sută în ziua precedentă, la această dată în județ sunt 89 de localități, din 114, în zona verde, cu incidență sub 1,5 la mie. 20 sunt în zona galbenă, cu incidență între 1,5 și 3 la mie și 5 sunt încă în zona roșie, cu incidență a cazurilor pozitive peste 3 la mia de locuitori. Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale 12 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 17 au câte un caz în evoluție, 39 au sub cinci cazuri în evoluție, 31 au sub zece cazuri în evoluție iar 15 au peste zece cazuri în evoluție.

Vineri, în județul Suceava erau 1.133 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

În municipiul Suceava incidența este de 2,42 la mie, cu 26 de persoane nou înregistrate cu Covid-19 și 36 de pacienți nou vindecați în 11 decembrie.

În județ mai sunt active două focare: la Unitatea de Asistență Medico - Sanitară Vicovu de Sus sunt 3 cazuri și la Centrul Social de Primire, Asistare și Îngrijire a Persoanelor Vârstnice Vatra Dornei sunt 11 cazuri.

Având în vedere scăderea incidenței cazurilor de Covid-19 în județul Suceava, prefectul Alexandru Moldovan, mulțumește tuturor cetățenilor „pentru că au dat dovadă de responsabilitate și au respectat măsurile de prevenție impuse de autorități”. Totodată, îndeamnă la respectarea în continuare a regulilor, purtarea măștii, păstrarea distanței și aplicarea normelor de igienă elementară, „astfel încât cu toții să avem posibilitatea de a petrece sărbătorile de iarnă sănătoși și alături de cei dragi în familie”.