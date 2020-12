Ce-au promis, au făcut!

Voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), coordonați de pr. Justinian-Remus Cojocar, au promis la începutul acestei luni că ajută o familie nevoiașă din Frasin, care avea nevoie de sobă, și o familie din Baia, care nu avea un acoperiș deasupra capului, și s-au ținut de cuvânt. Tinerii voluntari continuă să facă fapte bune, așa cum și-au propus încă de la începutul pandemiei de Covid-19. Ei și-au îndreptat atenția către mai multe cazuri sociale, familii necăjite din județ care nu au hrană, haine, nici o sursă de încălzire în prag de iarnă. Astfel, după cum ne-a spus părintele Justinian-Remus Cojocar,

familia din Frasin a primit o sobă nouă cu plită, în valoare de 1.500 de lei. Pentru acest gest, voluntarii aduc mulțumiri unor oameni de bine din Belgia. De asemenea, o familie numeroasă și cu mari lipsuri din Baia are acum casa acoperită, grație voluntarilor suceveni și oamenilor de bine care au întins o mână de ajutor. „Oameni cu inimă mare ne-au ajutat să facem rost de materialele necesare: 130 de scânduri de 4 m, 35 de căpriori de 5 și 6 m, 50 de coli de tablă, 5 baxuri vată minerală, 25 de kg cuie, 30 de bucăți de scoabe, 10 de kg de sârmă, 30 de colțari de metal, 200 de bucăți de șuruburi, 500 de bucăți de negrese, 15 litri de lac, 10 litri diluant. Vrem să felicităm tinerii noștri voluntari ATOS pentru implicarea și dăruirea lor și a celor apropiați lor. Mulțumim Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Hope and Homes for Children România și Asociației Culturale <Sfântul Mitropolit Dosoftei> pentru parteneriat și bună colaborare. Nu în ultimul rând, mulțumim cotidianului Monitorul de Suceava pentru ajutorul dat în mediatizarea cazurilor sociale”, a spus părintele Cojocar.

Continuați să ajutați!

Voluntarii ATOS nu se opresc aici. Sunt multe familii nevoiașe, mulți copii care așteaptă o bucurie, un dar în prag de Crăciun. Luați legătura cu voluntarii ATOS, cu pr. Justinian-Remus Cojocar și fiți parte din povestea generozității pe care acești tineri suceveni au început să o scrie cu multe luni în urmă, și nu se vor opri indiferent că le este greu, că nu au fonduri, că nu pot să se deplaseze atât de mult pe cât și-ar dori la oamenii care au nevoie de sprijin. Orice ajutor, cât de mic, orice sponsorizare, orice propunere de colaborare cu acești voluntari este o certitudine pentru ei că trebuie să continue campaniile umanitare, că trebuie să creadă în oameni și în faptele bune. Iată și contul bancar al ATOS, deschis la CEC Bank Suceava:RO24CECEB00030RON0709694, unde se pot face donații. Solicitările de ajutor vin de la oameni din tot județul, oameni lipsiți de orice speranță de mai bine, lipsiți chiar de speranța zilei de mâine. În ajutorul acestor oameni au sărit de fiecare dată voluntarii ATOS. Dar cât și-ar dori, ei nu pot să facă totul singuri. Au nevoie de oameni buni, generoși, alături de ei. Toți cei care doresc să ajute oamenii împovărați de greutăți, de lipsuri, într-o perioadă foarte dificilă pentru toată lumea, pot să ia legătura cu tinerii din asociație pe pagina de Facebook, https://www.facebook.com/atos.suceava, dar pot să sune și la numărul de telefon 0740 310 047.