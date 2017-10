Apreciere

Vizita de lucru efectuată, săptămâna trecută, la o clinică de neurologie din Augsburg i-a adus şefului secţiei Neurochirurgie a Spitalului de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, dr. Anatolii Buzdugan, şi o ”propunere de transfer”, venită din partea colegilor medici germani. Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, managerul Spitalului de Urgenţă, Vasile Rîmbu, a prezentat rezultatele vizitei în Germania şi a declarat că delegaţia de la Suceava a stat fără emoţii şi cu fruntea sus în faţa gazdelor, ba, mai mult, după ce doctorul Buzdugan a diagnosticat clinic un caz aflat în discuţie, diagnostic confirmat prin RMN, a primit imediat invitaţia de a rămâne ca neurochirurg la clinica din Augsburg.

”Oferta a fost în contextul prezentării unui caz. Profesorul de neurologie pediatrică a prezentat un caz al unui copil de 16 ani care avea tulburări de echilibru de ceva timp. S-a considerat la momentul respectiv că medicaţia anticonvulsivantă este cauza ataxiei. Au micşorat doza de medicaţie, dar nu s-a întâmplat nimic, a rămas cu aceeaşi tulburare de echilibru. Discutând cu doamna dr. Miron (n.r. - medicul epileptolog Ana Miron, de asemenea în delegaţia care a mers la Augsburg), anticipând lucrurile, eu am spus că respectivul copil are o hidrocefalie şi probabil asta este cauza. După care profesorul a prezentat mai departe şi a spus că au fost inspiraţi să facă un RMN şi a constatat că pacientul are hidrocefalie. L-a trimis la un neurochirurg, neavând neurochirurg în spitalul respectiv, care i-a spus că deocamdată nu este o urgenţă majoră şi e bine să mai temporizeze. Profesorul mi-a zis <domnule doctor, veniţi la noi şi vă angajăm ca neurochirurg, să rezolvaţi cazurile noastre>”, a povestit dr. Buzdugan.

Managerul Spitalului de Urgenţă vrea să extindă paleta colaborărilor cu mari clinici din Europa

”În trecut nu ne bazam nici pe RMN, nici pe CT, examenul clinic era hotărâtor. Din fericire, sunt medici, printre care şi domnul dr. Buzdugan, care mai au această latură, a diagnosticului clinic”, a subliniat managerul Vasile Rîmbu.

Chiar dacă doctorul Buzdugan a declinat invitaţia de a rămâne să profeseze în Germania, medicul sucevean a afirmat că va merge în stagii şi schimburi de experienţă, în baza colaborării stabilite cu aceste clinici din Augsburg şi Gunzburg, în care medicii ”au la dispoziţie absolut tot ce e necesar pentru a efectua intervenţiile chirurgicale în condiţii de deplină siguranţă”. Primul stagiu va fi, cel mai probabil, după ce Spitalul de Urgenţă Suceava va finaliza achiziţionarea echipamentului de neuronavigaţie (un GPS de orientare prin creier pentru depistarea leziunilor, focarelor tumorale, focare de epilepsie etc.), pentru a căpăta experienţă în utilizarea acestuia.

”Trebuie să învăţăm şi este mai bine să înveţi la sursă, într-un serviciu unde se aplică sistemul de mai mult timp, decât să vină cineva să-ţi facă un training, să-ţi spună în teorie cum se practică”, a spus dr. Buzdugan.

Atât medicul, cât şi managerul şi-au exprimat mulţumirea că profesorii din clinica de neurochirurgie din Gunzburg au acceptat ca medicii suceveni să facă stagii de pregătire la ei, să participe activ la programare şi la intervenţii, inclusiv la îngrijirea postoperatorie a pacienţilor.

”Această experienţă, cu plusurile şi minusurile ei – mai multe plusuri şi nu foarte multe minusuri - ne-a încurajat ca şi pe alte specialităţi să provocăm colaborări”, a mai spus managerul Vasile Rîmbu.