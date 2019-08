Duminică, 18 august 2019, Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord împreună cu Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuţilor, și cu Preasfinţitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, au sfinţit biserica cu hramul Naşterea Maicii Domnului Marginea, Protopopiatul Rădăuţi.

Slujba de târnosire a fost săvârşită de un sobor de 31 de preoţi şi diaconi în frunte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord împreună cu Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuţilor, și cu Preasfinţitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Părintele arhimandrit Hrisostom Rădăşanu, consilier Sector Învăţământ al Arhiepiscopiei Iașilor, a citit Actul de sfinţire, iar ÎPS Serafim a relatat pentru cei ce nu se aflau în biserică desfăşurarea sfinţirii Sfintei mese a altarului.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în paraclisul de vară, din soborul co-slujitor făcând şi Părintele arhimandrit Hrisostom Rădăşanu, consilier Sector Învăţământ al Arhiepiscopiei Iașilor, Părintele arhimandrit Nectarie Clinci, stareţul mănăstirii Sihăstria Putnei, Părintele Doru Budeanu, protopop al Protopopiatului Suceava 1, Părintele arhimandrit Teodosie Pleşca, stareţul mănăstirii Zosin, Părintele diacon Bogdan Hrişcă, inspector învăţământ Religie la ÎŞJ Suceava. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de maici de la mănăstirea Suceviţa.

Începuturile acestui schit s-au datorat dorinţei unei familii de creştini din Marginea – Constantin şi Elena Mihalescu, care, neavând copii, s-au gândit că ar fi bine şi plăcut Domnului să se construiască un locaş de închinare pe pământul pe care îl aveau. În toamna anului 1993, Înaltpreasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a sfinţit locul pentru o biserică închinată Maicii Domnului. La începutul anului 1995 este numit ca egumen al schitului protosinghelul Gherontie Bodnar, care, împreună cu credincioşii evlavioşi din Marginea, au construit o biserică din lemn care a fost sfinţită în toamna anului 1995. Din nefericire, după 6 ani, în iulie 2001, într-o duminică după-amiază, biserica din lemn a ars în întregime, rămânând doar temelia. După alţi 4 ani, în toamna anului 2005, două familii ale gospodarilor Gheorghe Lazăr şi Ionel Balan s-au hotărât să construiască o nouă biserică, de data aceasta din cărămidă. În aprilie 2011, protosinghelul Gherontie a trecut la cele veşnice şi schitul a rămas fără vieţuitori.

În luna octombrie a aceluiaşi an, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Pimen, Schitul Marginea se transformă în schit de călugăriţe, fiind pus sub oblăduirea duhovnicească a Părintelui arhimandrit Nectarie Clinci, stareţul mănăstirii Sihăstria Putnei. La 21 noiembrie 2011, de praznicul Intrării Maicii Domnului în Biserică, are loc instalarea primei stareţe a schitului, monahia Gabriela Ilioi, venită de la mănăstirea Suceviţa. În anii care au urmat, obştea s-a înmulţit, lucrările la biserică au continuat prin consolidări exterioare, schimbarea acoperişului, a catapetesmei şi a pardoselii şi în final prin pictarea interiorului de către pictorul Costel Olarean. În paralel s-au renovat corpurile de chilii şi trapeza cea nouă, s-a amenajat curtea interioară şi s-au săvârşit alte lucrări de trebuinţă unui aşezământ monahal.