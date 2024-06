Prin pădurea de cuvinte

Mister(feminin). – Draga mea, nu vrei să-ți scoți, totuși... și pălăria, și pantofii?, întreabă tânărul aflat deja în pat. – Nu, fiindcă mămica mi-a spus să nu-i las pe bărbați să mă vadă în pielea goală, pentru că dispare misterul feminin...

Inima.”N-am nimic decât inima: / Ţi-o dau. / Am un bordei în pădure, cu căprioare: / Te primesc în el. / Am un pat de frunze: / Te învelesc în el. / N-am bijuterii de purtat / Dar îţi dau toate stelele cerului, că sunt ale mele. / Te voi purta în Carul Mic prin pădure şi în Carul Mare prin toată lumea. / Mai am pentru tine, departe, departe… salbă de luni. / Şi mai am ceva pentru tine: inima. / Ia-mi-o şi poart-o!” (Tudor Arghezi)

Sfat.Directorul de vânzări, directorul de marketing şi directorul general se întorc cu toții de la o conferință. Pe drum, într-un parc, găsesc o lampă fermecată. O freacă şi iată că apare un duh care le zice: – Vă mulțumesc că m-ați eliberat. În semn de recunoştinţă, voi îndeplini fiecăruia dintre voi câte o dorință. Directorul de vânzări: – Eu primul, eu primul! Vreau să fiu în Bahamas pe un vapor, cu femei frumoase în jur și fără nici o grijă… Şi, pffffff… dispăru. – Acuma eu! – strigă directorul de marketing. Vreau să fiu în Caraibe împreună cu fetele cele mai frumoase din lume, lângă un izvor din care să curgă cocteiluri exotice la nesfârşit… Şi dispăru şi el. – Dumneavoastră? – zice duhul către directorul general. – Aș dori ca ăștia doi să fie peste o oră înapoi în birourile lor. Morala: Lasă întotdeauna șeful să vorbească primul.

Dragostea mea.”Dragostea mea, dragostea mea, / S-a ales praful din ea, / Pulberea, zgura, noroiul și mlaștina. / Mi-am uitat mama și baștina. / Tatăl mi-apare în vis, zâmbitor, / Dar eu știu că e mort și-o să mor / Mai bând doar o gură de apă din cana / Care-și desface pe masă, blând, rana. / Am pierdut, și găsit, iar pierdut / Cărarea locului sfânt, / Ce se-ntinde de-aici, de pe pământ, / Spre-un rai cândva cunoscut...” (Emil Brumaru)

Secret.Cine ştie să descifreze privirile femeilor nu mai are nimic de învățat. (William Shakespeare)

România."Cosmopolitism, supremația oportunității asupra principiului, invidioasa mediocritate a conducătorilor, tactica de a ridica nulitățile și de a sugruma spiritele superioare, perfidia de a ucide prin calomnie, când nu poate răspunde în față, prin adevăr, cochetăria cu jupânul, cu ciocoiul și cu străinul". (B.P. Hașdeu - 23 iulie 1870, ”Românul”)

Cuceriri.”Uneori aş vrea să mă ascund cu faţa în tine / să murmurăm cantate de Bach bălăngănind picioarele / în lut / tu ai să mă tragi de ochi / eu am să îţi sărut buricul de regină / am să îţi miros petalele de femeie bogată / aşa cum stăm la muzeu bând cafea / sub un portret de Modigliani / ai picioarele cambrate în războiul tău cu sexul opus /te las să mori de plăcere / citindu-ți meniul melcilor burghezi / prăjiți în usturoi…” (Adrian Grauenfels, ”Cuceriri neorealiste în muzee virtuale”)

Cocteil. Lectura unui „cocteil” de informaţii reale, inedite şi neviciate de senzaționalul facil şi conjunctural promovat de media poate fi un demers nu doar distractiv, ci şi instructiv pentru văduvita „cultură generală” a omului contemporan. O selecţie a unor curiozități mai puțin cunoscute despre lumea înconjurătoare, istorie și societate.

* Timp de 3 ani, Suedia a fost condusă din… Moldova! Învins în război de Petru cel Mare, regele Carol al XII-lea s-a refugiat în 1709 la Tighina (Bender). Această victorie rusă s-a soldat, în cele din urmă, cu desprinderea Finlandei de regatul suedez și transformarea ei într-un mare ducat rus.

* Veveriţele „plantează” anual mii de arbori, deoarece uită unde au ascuns nucile şi ghindele.

* 10% dintre vulcanii din lume se află în Japonia.

* Corbii ţinuţi destul timp în captivitate rețin mai multe cuvinte decât papagalii.

* Suma tuturor numerelor de pe o ruletă de cazinou este 666.

* Căluții de mare formează unele dintre cele mai fidele cupluri. Când se deplasează împreună, căluţii se țin de coadă.

* Supa de peşti piranha este considerată afrodiziac în Brazilia.

* Cele mai citite cărţi din lume sunt Biblia, Cuvântările lui Mao Zedong şi… Harry Potter.

* Durerea are și ea, mai nou, iată, o unitate de măsură. Aceasta se numește „dol”, iar instrumentul menit să măsoare durerea se numește dolorimetru. E vorba de durerea fizică, trupească, evident. Durerea cea sufletească ar putea-o măsura – dacă ar avea timp și plăcere – numai Dumnezeu!

* Construcţia Titanicului a costat 7,5 milioane de dolari. Filmul despre faimoasa navă a costat 200 de milioane de dolari.

* Studiile arată că 7% dintre americanii religioși se roagă la Dumnezeu ca să găsească un loc bun de parcare.

* „Hippopotomonstrosesquippedaliofobia” este frica de cuvinte lungi. Cuvintele lungi îi fac pe bolnavi să își piardă respirația, trăgând aer sacadat sau transpirând abundent.

* În spaniolă, cuvântul „esposas” înseamnă atât „soţii”, cât şi „cătușe”.

* La aniversarea a 110 ani, cea mai bătrână persoană care a trăit vreodată a spus: „Am un singur rid și stau pe el”.

* Cum se spune în daneză la prezervativ? „Svangerskabsforebyggende middel”.

* În mitologia greacă se credea că roşcații se transformă în vampiri după moarte.

* Unu din patru americani cred că soarele se învârte în jurul pământului.

* Leonardo Di Caprio are prenumele Leonardo pentru că mama sa era în fața unui tablou semnat Leonardo da Vinci când micuțul a lovit pentru prima dată în pântecele mamei.

* Charlie Chaplin a pierdut un concurs de sosii ale lui Charlie Chaplin. A ieșit abia pe locul al II-lea.

* Plajele de nudiști pot fi periculoase pentru navele care circulă în apropierea lor. Recent, un iaht cu 60 de persoane la bord s-a răsturnat pe țărmul texan al Golfului Mexic, după ce toți pasagerii s-au îngrămădit pe aceeași parte a navei pentru a vedea nudiștii de pe o plajă din apropiere.

* Ştiţi câte e-mailuri se trimit zilnic în toată lumea? Peste 35 de miliarde…

* Pentru fiecare tonă de pește prinsă în oceanele lumii, oamenii aruncă trei tone de gunoi în aceleași ape.

* Numai în SUA există aproximativ 7.000 de tigri ținuți ca animale de casă.

* În anul 2004, un studiu arăta că una din șase fetițe intră în perioada de pubertate la vârsta de 8 ani. În urmă cu un secol, doar o fetiță din 100 atingea pubertatea la aceeași vârstă.

* Congresul american a alocat o sumă de 152.600.000.000 de dolari pentru războiul din Irak. Suma ar fi fost suficientă pentru a ridica 17.500 de școli.

* Vă gândiți să jucați la loterie? Atunci ar trebui să știți că există mult mai multe șanse să muriți în drum spre o reprezentanță a loteriei decât să câștigați marele premiu la oricare dintre loteriile lumii.

* O femelă de dihor poate muri dacă, odată intrată în călduri, nu își va găsi un partener mascul. Oare numai dihorițele? (n.a.)

Operațiuni (delicate). Mai ales de Sărbători! Concentrarea pe care o exprimă femeile atunci când își fac unghiile (sau... se epilează inghinal) nu o au nici eroii aceia din filme, care dezamorsează bombe.