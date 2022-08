O viață nouă

În ultimii ani, Liceul Tehnologic din Cajvana a cunoscut o creștere spectaculoasă a populației școlare, în principal datorită revenirii masive a familiilor din diaspora, dar și a natalității crescute.

Directorul instituției, prof. Nicolae Robu, a menționat că în anul școlar care începe în septembrie sunt înscriși în jur de 1850 de elevi, față de 1240 câți erau în urmă cu 10 ani, însemnând o creștere cu peste 50% a populației școlare.

Acesta a menționat că numeroase familii care au luat calea străinătății au hotărât să se întoarcă cu copiii lor și să înceapă o viaţă nouă, această tendință accentuându-se mai ales în perioada pandemiei.

Sunt familii care au trăit ani de zile în Anglia, Italia, Spania, iar unele au și câte 5, 6 copii. Mai mult de atât, și natalitatea este în creștere la Cajvana.

„De exemplu, în acest an ne-am propus să organizăm 6 clase pregătitoare. După ce s-au ocupat toate locurile, ne-am trezit cu încă 21 de copii veniți din străinătate pentru înscrierea la pregătitoare. La fel, anul trecut am avut patru clase de-a IX-a, în acest an avem opt. Sunt puține școli care să fi crescut în ritmul acesta ”, a mai explicat Robu.

De cealaltă parte, numărul copiilor care pleacă peste hotare este foarte scăzut, comparativ cu ani în urmă. Pentru acest an școlar, la secretariatul școlii a fost depusă o singură cerere de transfer în străinătate, în Franța.

Pentru a face mai ușoară adaptarea elevilor la sistemul școlar de aici, instituția a derulat și un proiect prin fonduri europene, „Edu Acces”.

Săli de clasă insuficiente

Nici spațiile de care instituția de învățământ dispune nu mai sunt suficiente pentru afluxul mare de elevi veniți din străinătate.

Liceul pregătește elevi de la grădiniță la liceu și școală profesională și dispune de șase corpuri de clădire.

Sunt clase supraaglomerate, unele cu peste 30 de elevi, iar pentru ca aceștia să învețe în condiții optime este nevoie de încă un corp de clădire cu cel puțin 20 de clase.

„Dacă această investiție nu se realizează, în 2, 3 ani, vom fi nevoiți să introducem un program cu 3 schimburi de elevi”, spune Robu.

Acesta a mai menționat că mai are nevoie și de cel puțin 2 microbuze școlare cu peste 30 de locuri pentru a asigura transportul elevilor navetiști. Momentan, Liceul Cajvana are 3 microbuze școlare, de 16 locuri, unul din 2006, unul din 2008 și unul din 2016.

Multe familii și-au început mici afaceri

La rândul său, primarul Comunei Cajvana, Gheorghe Tomăscu, a arătat că au fost perioade în care căjvănenii au plecat masiv în străinătate, însă acum tendința este inversă.

„Plecările au început prin 92, apoi în 2000 și 2007 au fost perioade în care au plecat foarte, foarte multe familii. Probabil dacă ar avea o siguranță a unui loc de muncă bun, s-ar întoarce și mai mulți. Acum, dintre cei care au venit, mulți și-au făcut afaceri, spălătorii, curățătorii, ateliere”, a subliniat primarul.