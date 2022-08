Soare pentru toți

Inaugurarea magistralei de gaz metan Pojorâta - Vatra Dornei, în prezența prim-ministrului Nicolae Ciucă, a directorului Transgaz, Ion Sterian, și a președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, l-a făcut pe primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, să declare că pentru orașul pe care îl conduce este una dintre cele mai bune zile, având în vedere că peste mai puțin de 2 ani dornenii vor avea gaz metan.

„Soarele de afară a venit la Vatra Dornei împreună cu domnul prim-ministru, cu domnul președinte al Consiliului Județean, cu domnul director general al Transgaz. Dacă mă credeți, melodia <Mă simt ca la 20 de ani> e valabilă astăzi pentru mine. Vă aștept pe toți la Vatra Dornei în doi ani de zile, să vedeți cum va arăta stațiunea. Va arăta ca acum 130 de ani, când Vatra Dornei a fost primul oraș iluminat din Bucovina. Dacă nu se zbăteau domnul președinte al Consiliului Județean cu domnul prim-ministru, nu eram în această fază, de aceea le mulțumesc din suflet”, a declarat primarul, în fața oaspeților săi.

Premierul Nicolae Ciucă a înțeles entuziasmul primarului și a spus că este „un moment de bucurie pentru locuitorii orașului Vatra Dornei, acum când orașul aniversează 430 de ani de atestare documentară”. „Astăzi se finalizează un program guvernamental prin care am dus gazul la marginea orașului, creând astfel posibilitatea ca proiectul viitor de alimentare cu gaze a întregului oraș să se realizeze în conformitate cu planurile autorităților locale. Am înțeles de la domnul primar că deja lucrările au început pe strada Republicii, stradă din centrul stațiunii, și de asemenea sunt materialele de construcții achiziționate, astfel încât să poată să demareze lucrările de conectare de la stație către punctele de livrare din oraș”, a spus prim-ministrul.

Președintele administrației județene, Gheorghe Flutur, a spus și el că de coordonarea proiectului s-a ocupat Consiliul Județean, după ce a moștenit de la vechea administrație „proiectul vechi din 2003-2004 abandonat înainte de Câmpulung Moldovenesc”. „În primul meu mandat am dus gazul la Câmpulung Moldovenesc, iar acum bifăm această mare realizare și am adus gazul și la Vatra Dornei. Au fost foarte multe momente când am fost diriginte de șantier aici”, a spus Gheorghe Flutur.

Magistrala, realizată de Transgaz, are o lungime de 26 de kilometri, o capacitate de transport de 225 de milioane de mc de gaz/ an și a fost finalizată în 20 de luni, cu patru luni în avans față de termenul asumat, potrivit directorului Transgaz, Ion Sterian. Investiția este în valoare de 17 milioane de lei. Sterian a afirmat că în curând vor începe lucrările conductei spre Iacobeni, Cârlibaba și Borșa, în lungime de 90 de kilometri, care va permite extinderea rețelei de gaz în Bazinul Dornelor.