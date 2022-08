Concurs național

Revista „Mușatinii” a Colegiului Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc a câștigat Marele Premiu în cadrul concursului de reviste școlare ,,Comandor Eugeniu Botez”, organizat de Colegiul Național Militar ,,Alexandru Ioan Cuza” Constanța.

Georgiana Frischherz, redactorul-șef al revistei, a menționat că ”Unde-s mulți, puterea crește! Ce mai împlinire! Am pornit de la ceva neînsemnat, ceva atât de mic încât nici nu ne gândeam că o să ajungem la 96 de pagini de revistă. De unde să începem, cum să arate, ce articole inserăm? Cu pași mărunți, dar repezi, am reușit să ajungem la cea mai bună variantă a gândurilor și ideilor noastre. Prin această revistă echipa de redacție a comunicat zile în șir, am dat mână cu mână și am dansat într-o horă de articole. Am fost un colectiv și în același timp o redacție. Le mulțumim profesorilor care ne-au sprijinit în munca depusă și persoanelor care au făcut posibilă tipărirea revistei. Va urma...”.

Colectivul de redacție

Profesori coordonatori ai revistei sunt Radu Ciumașu și Mihaela Pintilei.

Colectivul de redacție este alcătuit din: redactor-șef: elev sergent Georgiana Frischherz, tehnoredactor: elev Andrei Nicăi, redactori: elev sergent Diana Lepșa, elev sergent Bianca Manta, elev caporal Andreea Aoanei, elev caporal Andreea Buzilă, elev fruntaș Alberto Adochițe, elev fruntaș Corina Mihai, colaboratori: profesor Niculina Danciu, elev caporal Andrada Jipa, elev caporal Irina Macovei, elev caporal Ștefan Romaș, elev fruntaș Alexandra Balahura, elev fruntaș Andreea David, elev fruntaș Isabella Nicoriuc, Gabriel Candrescu, fotografi: elev fruntaș Sorin Bălțătescu, elev fruntaș Larisa Dăscălescu.

Revista a fost realizată sub îndrumarea membrilor catedrei de limbă și comunicare și ai membrilor redacției 2021, clasa a XII-a A.

Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța și-a asumat în anul școlar 2020-2021 organizarea primei ediții a unui nou concurs dedicat exclusiv colegiilor militare din țară.

Eugeniu P. Botez sau, aşa cum îl ştim toţi, de fapt, după pseudonim, Jean Bart a fost un mare scriitor român. Născut la Burdujeni, în judeţul Botoşani, pe 28 noiembrie 1874, a fost elevul lui Ion Creangă, fiind unul dintre cei mai buni învăţăcei ai dascălului său.