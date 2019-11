Conduită şi protocol

Bune maniere, ceremonial, etichetă şi conduită sunt noţiuni ce pot părea desuete în vremurile noastre, dar care au un rol semnificativ în relaţiile profesionale şi interumane.

Pe promovarea şi însuşirea acestor concepte mizează şi „Şcoala de etichetă şi bune maniere”, proiect al Asociaţiei IDEVA (Identitate, Demnitate, Educaţie, Valoare, Autenticitate) lansat luni, 11 noiembrie, la Suceava, la Mandachi Hotel&Spa.

A fost o întâlnire plăcută, între prieteni, între parteneri care împărtăşesc aceleaşi valori şi pasiuni, colaboratori pentru care eticheta, curtoazia, eleganţa şi bunul-simţ sunt teme şi aspiraţii comune.

„Şcoala de etichetă şi bune maniere” este un proiect iniţiat de prof. Margareta Lupaşcu, născut din pasiunea şi preocuparea acesteia pentru educaţie şi valori.

Aceasta a povestit cum s-a născut acest proiect, cum a întâlnit oameni care au avut aceeaşi viziune şi cum i-a coagulat în jurul primei şcoli de bune maniere din Suceava.

Şcoala se adresează atât copiilor şi adolescenţilor, cât şi adulţilor (bărbaţi şi femei), iar primele cursuri vor începe de la jumătatea lunii ianuarie.

Fiecare modul va fi structurat în şase întâlniri, organizate pe trei niveluri: începător, mediu şi avansat.

„<De ce o şcoală de bune maniere?> Sunt profesor de matematică. Evident au trecut generaţii de elevi prin mâna mea, cum se spune. (...) Lucrurile s-au schimbat foarte mult în ceea ce priveşte educaţia. Aceasta începe din ce în ce mai mult să fie confundată cu şcoala. Concluzia mea, ca profesor, este că lipsesc copiilor bunele maniere, le lipseşte educaţia aceea consistentă de acasă în ceea ce priveşte comportamentul şi, cu foarte mare durere, am constatat că există foarte mulţi părinţi cărora le lipsesc manierele. În mod evident, primul educator al copilului trebuie să fie părintele, e o educaţie care începe încă din primul an. E important ca de la o vârstă fragedă să le transmiţi copiilor nişte lucruri. Bunele maniere nu înseamnă nişte reguli simple pe care trebuie să le impui, ci să le transmiţi copiilor nişte principii. Pentru că bunele maniere vin din interior, astfel că e important să educăm tânăra generaţie în spiritul bunului-simţ, al etichetei. Asta ne-a determinat să intervenim în societate. Asta e motivaţia pentru care am înfiinţat, în 2016, Asociaţia IDEVA, în cadrul căreia mi-am propus să lucrez cu mamele şi copiii şi nu doar în domeniul bunelor maniere, ci şi în cel al formării unor principii de viaţă corecte. De mulţi ani tot construiesc şi a venit momentul ca această construcţie să se desăvârşească în această şcoală”, a mărturisit Margareta Lupaşcu.

Un vis devenit realitate

Alături de Margareta Lupaşcu, în prezidiul evenimentului de ieri au fost prezente doamnele alături de care a conturat Şcoala de etichetă şi bune maniere de la Suceava.

Cristina Turnagiu Dragna, specialist în Etichetă şi Protocol, secretar general al Asociaţiei Române pentru Protocol şi Ceremonial, s-a alăturat acestui proiect, aceasta susţinând până acum, la Suceava, la invitaţiei Asociaţiei IDEVA, un curs despre „Etichetă, protocol şi comunicare cu impact maxim” (9 noiembrie) şi un curs despre „Etichetă şi protocol în afaceri” (8 iunie).

”Aproape toţi dintre cursanţii mei îşi doresc să deschidă şcoli de bune maniere, însă aceste doamne au reuşit. Au mobilizat parteneri, au găsit colaboratori, pentru mine a fost ceva absolut uimitor, nu doar că sunt deosebit de pasionate, dar ceea ce au spus, au şi făcut. Sunt doamne care au înţeles că eticheta şi bunele maniere sunt instrumentele care facilitează comunicarea, care fac ca relaţiile dintre oameni să fie mai bune, potrivite şi să meargă înainte”, a arătat Cristina Turnagiu Dragna. La şcoala de la Suceava aceasta le va vorbi cursanţilor despre etichetă, protocol şi comunicare.

Despre pasiune şi visuri devenite realitate a vorbit şi Liliana Hurjui, partener în proiect, care va susţine cursuri de Arta ceaiului, Arta cafelei etc.

În proiect a fost cooptată şi Gabriela Zamă, care va susţine cursuri de Caligrafie şi va vorbi despre nobleţea şi eleganţa scrisului de mână, iar bibliotecara Mihaela Tatiana Ulman, de la Iaşi, va împărtăşi cursanţilor noţiuni referitoare la bunele maniere la masă, gastronomie etc.

Nataşa Vstavskaya va avea cursuri despre feminitate, bune maniere la masă, eticheta mesei, iar Margareta Lupaşcu va susţine lecţii despre demnitate, educaţie, valoare, autenticitate etc.

Detalii referitoare la cursuri şi modalitatea de înscriere sunt postate pe pagina de facebook a Asociaţiei IDEVA (https://www.facebook.com/asociatiaideva/) sau pot fi furnizate la 0740 067 208.