„Pericolul străinilor” (I)

„Străinii de pe aceste meleaguri devin prin purtarea lor din ce în ce mai îndrăsneţi, ba chiar şi agresivi. Noi avem prea multă omenie şi modestie, şi cu aceste nu putem rezista obrăsniciei şi îndrăsnelii străinilor.

În loc să-i plesnim în numele tatălui noi ne retragem şi le facem lor loc liber. În modul acesta ne-am dat noi pradă străinilor, şi în ziua de astădi trec toate pe aceeaşi cale dela noi în mâinile lor. Am fost plecaţi şi am îmblat rău după cum am vedut. Să nu uităm de proverbul <Obraznicul mănâncă praznicul>, şi se-l urmăm faţă de adversarii noştri.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 1, Mai 1987.

„Bere mai multă şi mai ieftină”

„În luminile hotărîrilor celui de-al II-lea Congres al Partidului, una din preocupările colectivului tehnic al Fabricii de spirt din Rădăuţi a fost studierea posibilităţilor de adaptare într-un timp scurt la specificul Fabricii de bere din Solca - una din secţiile fabricii de spirt. S-a transformat întreaga clădire a secţiei de fierbere, care nu corespundea procesului tehnologic nou. Transformările clădirii s-au făcut ţinînd cont de cele mai potrivite prescripţiuni de protecţie a muncii şi de respectare a condiţiilor de igienă. Această secţie a fost dotată nu utilaje complet mecanizate vasul plămăditor - zaharificator, care era înainte de lemn, a fost înlocuit nu altul metalic; malaxorul vasului fierbător, care era acţionat în trecut manual, este acţionat cu electromotor iar pompa de must de bere, care de asemenea era acţionată manual, funcţionează acum cu ajutorul unui motor. În urma modificărilor executate, în primul rând se va îmbunătăţii calitatea berii. Se va mări capacitatea de fabricaţie cu încă 40 la sută, iar prin introducerea combustibilului lichid (păcura) în locul lemnelor, preţul de cost se va reduce cu 9 la sută în anul în curs şi cu 26 la sută în anul 1957 faţă de anul 1955”.

„Zori Noi”, Anul X, Nr. 2634, 10 Mai 1956.