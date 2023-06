În calitatea mea de urmăritor fervent al fetelor noastre prezente pe tabloul principal de la Roland Garros, mă declar rezonabil de mulțumit că am scăpat de refrenul acela de largă respirație mondială, aşa sunt zilele mele, una bună, două rele... Cred că v-ați dat seama, din moment ce la un turneu de Grand Slam sportivii joacă din două în două zile, că două zile rele la rând înseamnă stop joc. Din fericire, am încă motiv pentru a urmări turneul feminin şi sper să-l mai am şi după ce se va termina prima săptămână. E drept, Irina Begu a avut şansa unei adversare, Errani, care mai stă prin circuit pentru plaisir, că tot se joacă în Franţa. Urmează astăzi Muchova, cu totul alt calibru. În rest, degeaba revine Ana Bogdan de la 1-5 în decisiv dacă apoi pierde cu 7-5! Degeaba câştigă Sorana Cîrstea la jucătoare de Top 10 prin varii turnee, dacă la Grand Slam nu fructifică statutul de favorită pe care i l-au adus tocmai victoriile alea la alte favorite! Păcat, totuşi. Poate la dublu să aibă viață mai lungă în turneu fetele noastre...

S-a prăbuşit cu zgomot "legenda" remodelării lui Medvedev în zgurist, construită după triumful de la Roma, ditamai turneul de Masters. L-o fi bătut un brazilian aproape necunoscut, totuşi e vorba de un băiat care vreo 9-10 luni numai pe zgură joacă! Vasăzică, numitul Seyboth ştie jocul. În turul următor a avut parte de un derby regional cu un argentinian, Pella, deci zguriştii între ei, iar Seyboth a confirmat momentul magic. Tot aşa se poate numi şi ce a trăit neamțul Altmaier, care a plâns minute bune după ce l-a eliminat pe Sinner! Trebuie spus că italianul nu a meritat să treacă, nu degeaba a izbucnit necaracteristic, izbind cu furie racheta de pământ după ce a jucat fricos două smash-uri consecutive la mingea care i-ar fi oferit tie-break-ul decisiv. Se curăță serios partea asta de tablou care ar trebui să dea adversarul din finală al învingătorului din ciocnirea generațiilor, Djoko - Alcaraz. Nesperată fereastră de oportunitate pentru Cioric, Zverev sau... Dimitrov "al nostru"!