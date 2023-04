„Înfiinţarea Filialei Uniunii Arhitecţilor din regiunea noastră”

„Zilele acestea la DSAPC Suceava a avut loc şedinţa de constituire a filialei Uniunii Arhitecţilor din regiunea Suceava. Această filială a luat fiinţă cu un număr de 12 arhitecţi, în majoritate tineri, încadraţi în activitatea de proiectare şi realizare a vastului program de construcţii ce se desfăşoară atît în oraşul Suceava, cît şi pe întreg cuprinsul regiunii. În programul filialei sînt trecute, printre altele, ridicarea pregătirii profesionale a arhitecţilor, organizarea de expoziţii din activitatea lor de creaţie, conferinţe şi discuţii publice, concursuri cu lucrări de specialitate, excursii cu caracter documentar”.

„Zori noi”, Anul XV, nr. 4144, Suceava, Marţi 4 aprilie 1961.

„Politică şi pulovere”

„Într-o piaţă din Bucureşti am auzit-o destăinuindu-se pe Nete Elena, ţărancă dintr-un sat aflat la marginea municipiului Turnu Măgurele: <Aşteptam cu soru-mea, deunăzi, colea, în staţia de tramvai, o ocazie să ne ducă în piaţa Dorobanţi. Ce-mi văd ochii, să te cruceşti nu alta! Un domn se apropie de noi şi ne întinde câte o hârtie sub nas, spunându-ne hlizit: <Hai, semnaţi colea, puneţi adresa şi aveţi câte un pulover şi câte 500 de lei>. Ne uităm înţepenite la hârtie şi privim fotografia omului ăla bătrân pe care îl vedem uneori la televizor. De ce n-or sta moşii ăştia acasă, să-şi vadă de nepoţi şi de strănepoţi, nu să-şi trimită slugile să ne amărască duminicile noastre. Dacă vor politică să o facă cinstit, nu pe furate. Chiar aşa am ajuns domnule, să facem politică în staţia de tramvai? Dacă vrei un pulover şi 500 de lei îţi spun eu unde să te duci, colea, la doi paşi, în staţia de tramvai. Ce zici e bine? Ce poţi să zici, e campanie electorală”.

„Adevărul”, Anul I, nr. 80, 5 aprilie 1990.