„Îmbunătăţirea rasei cailor”

„În vederea sezonului de montă, cu armăsarii statului din herghelia Rădăuţi, se va întruni comisiunea de repartizare a armăsarilor pentru staţiunile de montă din cuprinsul Ţinutului Suceava. Comisia va fi prezidată de dr. Niculescu, inspector general zootehnic de la ministerul agriculturii, dr. Modest Grigorevici, inspector general veterinar al Ţinutului Suceava, şi domnul Gheorghe Luţia, inspector zootehnic şi director al hergheliei de animale Rădăuţi”.

„Suceava”, Anul I, nr. 28, Februarie 1939.

„Parlamentul comunal natal”

„Cînd vreun domn (mai ales dacă a fost tovarăş şi prim secretar) vrea să ajungă preşedinte, e simplu, dar cu condiţia să se complice niţel. Să zicem că domnul în cauză vrea să fie, la el, în comuna natală, preşedinte de parlament comunal natal. Ce face domnul? Domnul îşi cheamă neamurile şi alte persoane dragi şi le întreabă: <Cu căţel, cu purcel câţi membri avem în partidul de pe uliţa noastră?>. Ei zic: <Numai două mii cinci sute, şefule!>. Aha, se luminează domnul care a fost tovarăş şi prim secretar, dar vrea să fie preşedinte de parlament comunal natal. Dar opoziţia? E tare, transpiră neamurile...Fiecare partid are, pe uliţa lui, mai multe suflete decît pe-a noastră. Iar acum, după ce s-au unit, sînt de treizeci de ori mai mulţi. În acest moment, proaspătul domn, fost tovarăş etc., plînge. <De ce plîngeţi? Nu vă temeţi, găsim noi un coltuc de pîine pentru dumneavoastră, că doar vă cunoaştem de cînd eraţi pionier!>. <Aţi interpretat greşit! Nu pentru mine plîng şi nici pentru voi. Soarta nefericită a opoziţiei mă îngrozeşte!...Dragilor, din cîţi membri se poate alcătui un partid politic? Din două sute cincizeci plus şeful. Din cele două mii cinci sute de pe uliţa noastră putem să punem pe picioare zece partide. Vom avea mai mulţi reprezentanţi în parlamentul comunal natal!>”.

„Papagalul” (revistă de satiră şi umor cînd de dreapta, cînd de stînga), Anul I, nr. 1, 26 februarie 1990.