„Credinţe poporale bucovinene”

„În presara anului nou se face cercare care cereale vor rodi în anul viitor. Într’o strachină sau tavă se pun atâta cărbuni aprinşi, totuna de mari, câte feliuri de cereale ar să se semine şi fiecare cărbune se înseamnă ca fiind grâu, secară, etc. A doua di demineaţă se caută care cărbune are mai multă cenuşă, apoi se samănă acel fel de cereale credându-se c’acela va rodi mai mult în anul viitor. Cel care are mai puţină cenuşă să nu se samine de fel, sau foarte puţin, fiindcă se crede că puţin va rodi”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul IV, nr. 99, Cernăuţi, Joi 15/27 Decemvrie 1894.

„Agenţi compromişi şi străini”

„Primim ştirea că agenţi compromişi şi străini din partidul naţional ţărănesc umblă cu formulare tipărite în numele acestui partid, ducând lumea în eroare şi discreditând organele partidului naţional-ţărănesc. Atragem atenţia tuturor că cererile de înscriere trebuie adresate numai organizaţiilor statutare ale partidului, organizaţiilor locale şi celor judeţene”.

“Cuvântul Ţărănimii”, Anul VI, Nr. 33-34, 25 Decemvrie 1927.

„Fabrica de marmeladă”

„Muncitorii fabricii de marmeladă din oraşul Fălticeni au reuşit să producă peste plan 28 tone marmeladă, 19 tone compoturi şi 2 tone siropuri. Datorită preocupării pentru continua îmbunătăţire a calităţii produselor ei au livrat însemnate cantităţi de compoturi pentru export. Întregul colectiv al acestei fabrici munceşte cu elan să depăşească planul anual de producţie”.

„Zori Noi”, Anul XIV, nr. 3747, Suceava, Decembrie 1959.