26 Noiembrie

„Casa de Economii a oraşului Suceava”

„Cu 1 martie a.c. va începe cu aprobarea înaltului guvern provincial...activitatea la Casa de Economii a oraşului Suceava şi va primi în orele fixate, în oficiul comunal, depuneri în orişicare mărime, dară nu mai mici decât 2 coroane sau 1 florin val. austr. Interesele pentru aceste depuneri se fixează deocamdată cu 4 la sută. În această casă de economii se pot depune şi bani pentru cari cere legea siguritate pupilară, precum sânt deposite judiciare, bani pupilari etc., deoarece casa de economii este obligată să fructifice banii disponibili în împrumuturi cu interese, pe ipotece sau pe obligaţiuni austriace şi alte scrisuri de credit, apoi în escomptarea cărticelor proprii ale casei de economii, în împrumuturi publice ale provinciilor, districtelor sau comunelor în fonduri publice etc., şi deoarece are voie să escompteze şi reescompteze numai asemenea sinete carile sunt provedute cu trei semnături recunoscute ca sigure. Deosebit de aceasta oraşul Suceava a depus, cu aprobarea înaltului comitet provincial al Bucovinei, ca garanţie specială, un capital de 10.000 coroane şi garantează pentru depunerile în casa de economii cu toată averea sa mişcătoare şi nemişcătoare”.

„Gazeta Bucovinei”, Cernăuţi, Joi 16/28 Fevruarie 1895.

„Ceaiul dansant al Ţinutului străjeresc Suceava”

„Duminică 19 februarie a.c. are loc în saloanele Cercului militar, primul ceaiu dansant al Comandamentului Ţinutului străjeresc Suceava, onorat cu prezenţa Excelenţei Sale, domnul Rezident Regal, Gheorghe Flondor. Va fi prima manifestare a comandanţilor şi comandantelor străjere a ţinutului Suceava. Doamnele comandante fac mari pregătiri, pentru ca acest ceaiu să reuşească pe deplin şi să satisfacă elita societăţii.”

Suceava”, ,Anul I, Nr. 36, 16 februarie 1939.

„La minus 15 grade”

„Deşi miercuri, termometrul coborîse la minus 15 grade Celsius, totuşi cei peste 600 de muncitori ai şantierului de construcţii numărul 1 au continuat să muncească de zor. De-a lungul şoselei ce duce spre Burdujeni o mulţime de oameni lucrează intens. Motoarele betonierilor duduie, escavatorul scurmă, buldozerele nivelează terenul. .... Pe partea stîngă a drumului se înalţă zidurile unei clădiri. E una din cele trei cantine care se construiesc şi care vor avea o capacitate de 600 de locuri. ...Acesta e doar începutul. Dar felul cum au pornit constructorii la muncă, ne face să înţelegem că munca lor va fi tot mai rodnică.”

„Zori Noi”, Anul XIV, nr. 3792, 16 februarie 1960.