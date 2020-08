Critici

Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, consideră că președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, se laudă cu proiectele europene obținute de alții și nu de instituția pe care o conduce. Ioan Stan a spus că „frica” lui Gheorghe Flutur că va pierde președinția Consiliului Județean este tot mai evidentă cu fiecare ieșire publică a acestuia. „Nu știe ce să mai zică, ce să mai promită, cu ce să se mai laude numai să înduplece electoratul să-i dea votul său. Minte fără nici o remușcare, fără nici o tresărire de conștiință, crezând că prin asta va câștiga. Dar discursul său nu mai convinge pe nimeni, nici măcar pe vechii votanți liberali. Pentru că, așa cum știm din bătrâni, minciuna are picioare scurte, iar ulciorul nu merge de multe ori la apă: ori se sparge, ori crapă”, a spus Stan. El a declarat că Gheorghe Flutur „a comis-o din nou” când a afirmat că „proiectele cu finanțare europeană promovate de CJ Suceava, în acest mandat, depășesc 600 milioane de euro.” Liderul PSD Suceava a precizat că Gheorghe Flutur nu a făcut nimic altceva decât să se laude cu munca altora, în majoritatea cazurilor CJ Suceava fiind partener al proiectelor care au beneficiat de finanțare europeană și nu inițiator al unor asemenea demersuri. „Pentru că administrația liberală județeană nici nu știe, nici nu poate și nici nu este interesată de accesarea unor astfel de fonduri, după cum ne-a tot dovedit în ultimii ani. Nu știm cum se face, dar după ce timp de trei ani de zile domnul Flutur a stat într-o letargie totală, dând vina pe PSD pentru ineficiența sa, acum, când PNL este la guvernare, a început să promită și luna de pe cer alegătorilor, dar de făcut tot nu a fost în stare să facă nimic. Doar promisiuni. Ba, mai este în stare să se laude cu proiectele prin fonduri europene obținute de alții”, a declarat Ioan Stan. El a mai adăugat că tot Gheorghe Flutur se laudă cu proiectele desfășurate prin PNDL, un program conceput integral de PSD, cu finanțările obținute pe timpul guvernării social-democrate, însă nu are nimic personal realizat. „Pentru că nu are cu ce. Și oricât ar încerca să amăgească opinia publică cu așa-zisa lui implicare în toate proiectele din județ, din țară, din univers, nu face decât să cadă tot mai mult în ridicol și, de ce să nu recunoaștem, ne bucură asta”, a afirmat președintele PSD Suceava. Ioan Stan a spus că Gheorghe Flutur are totuși câteva realizări personale, „care se cuantifică” în numărul de primari PSD pe care i-a atras de partea sa pentru alegerile de pe 27 septembrie. „Acestui proiect i s-a dedicat total și cumva îl înțelegem, deoarece în mod clar PNL-ul are nevoie de profesioniști și, pentru că aceștia nu se găsesc în propriul partid, trebuie să-i fure de la alții”, a încheiat Ioan Stan.