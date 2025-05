Sănătate

Vaccinarea împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei (ROR) a copiilor până la vârsta de 12 luni a scăzut la 44% și a celor cu vârsta de 24 de luni, la 68%, în județul Suceava, aspect care provoacă îngrijorare în rândul medicilor suceveni, au arătat, marți, în cadrul unei conferințe de presă, dr. Laura Coca, președintele Colegiului Medicilor Suceava, dr. Monica Terteliu-Băițan și dr. Marian-George Melinte-Popescu, membri în Consiliul Județean al Colegiului Medicilor Suceava.

Medicii au subliniat, de asemenea, reticența și în ceea ce privește vaccinarea adulților, exemplificând cu imunizarea pentru unele cancere pentru care există vaccin și cu vaccinarea împotriva hepatitei.

„Nevoia de educație medicală și informare corectă devine o urgență de sănătate publică”, a declarat medicul infecționist Monica Terteliu-Băițan. În acest context, Colegiul Medicilor Suceava, în parteneriat cu Facultatea de Medicină și Științe Biologice a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, organizează, în cadrul Zilelor Medicale ale Sucevei, un simpozion de vaccinologie, dedicat celor mai actuale și relevante teme privind imunizarea.

Conferința Zilele Medicale ale Sucevei, ajunsă la ediția a XIII-a, va avea loc în perioada 5-7 iunie a.c. și include și Congresul Facultății de Medicină din Suceava. Tema ediției din acest an este „Echipa medicală și comunitatea în sprijinul pacientului”, cu accent pe importanța integrării comunității în actul medical și pe necesitatea cooperării eficiente între profesioniștii din sănătate pentru a asigura succesul terapeutic, prevenția, diagnosticul precoce și reintegrarea pacientului în societate.

„Pacientul nu mai poate fi sprijinit eficient doar prin relația medic-pacient. Complexitatea cazurilor actuale, diversitatea nevoilor și provocările sociale asociate actului medical necesită o echipă funcțională și implicarea activă a comunității”, a precizat președintele Colegiului Medicilor Suceava, dr. Laura Coca.

De asemenea, dr. Coca a arătat că vaccinarea „nu reprezintă doar o alegere individuală, ci o responsabilitate colectivă, esențială în prevenirea bolilor grave și în protejarea celor mai vulnerabili membri ai societății – copii, vârstnici și pacienți cu afecțiuni cronice”.

Dr. Marian Melinte-Popescu, director al Departamentului de Științe Medico-Chirurgicale și Complementare în cadrul Facultății de Medicină și Științe Biologice, a evidențiat importanța integrării cercetării și educației academice în practica medicală, dând exemplul colaborării dintre Colegiul Medicilor Suceava și Facultatea de Medicină și Științe Biologice. Aportul Facultății de Medicină din Suceava în acest parteneriat îl reprezintă „expertiza unui colectiv academic format din 117 cadre didactice titulare și colaboratori, alături de o comunitate studențească de peste 840 de studenți, oferind un cadru solid pentru promovarea educației medicale continue și a cercetării aplicate”, a arătat dr. Melinte.

Acesta a mai scos în evidență că USV este membră a rețelei universitare europene NEOLAiA, alături de alte opt instituții academice de prestigiu din Europa și că în cadrul acestei alianțe funcționează platforma NEOLAiA Medicine and Health Network, care „sprijină schimbul de bune practici și cooperarea științifică între facultățile de medicină ale universităților partenere”.

Până la această dată, la Zilele Medicale ale Sucevei s-au înscris aproximativ 400 de medici de diferite specialități și sunt circa 50 de invitați. Printre invitați se numără specialiști recunoscuți din țară, precum universitarii Mihai Craiu, Adrian Streinu Cercel, Valeriu Gheorghiță, Doina Azoicăi, Irina Dumitru, Oana Săndulescu și alți specialiști în boli infecțioase și epidemiologie.

Ediția 2025 va include sesiuni desfășurate atât la complexul Prestige, cât și în spațiile Universității „Ștefan cel Mare” și va reuni speakeri internaționali de la universități din SUA, Canada, Turcia și Georgia și de la universitățile de medicină din țară.

Un alt eveniment va fi expoziția de fotografie medicală Coming From Within Us, cu fotografii de la intervenții medicale, semnată de prof. univ. dr. Sertac Ata Guler. Expoziția va fi prezentată în zilele de 5 și 6 iunie la Prestige și pe 7 iunie la USV.

Manifestarea include paneluri multidisciplinare cu specialiști din diverse domenii medicale, sesiuni interactive și dezbateri pe teme de actualitate, conexiuni cu lideri din industria medicală și diseminarea de informații despre cele mai noi tehnologii și practici din domeniul sănătății.

Pentru participanți evenimentul este important și din perspectiva faptului că este creditat cu puncte de educație medicală continuă, precum și al facilitării publicării lucrărilor științifice în reviste de profil.

„Evenimentele anunțate reflectă angajamentul comunității medicale sucevene pentru dezvoltarea profesională continuă și pentru consolidarea parteneriatului dintre cadrele medicale, instituțiile de învățământ și societatea civilă”, a mai spus președintele Colegiului Medicilor Suceava, dr. Laura Coca.