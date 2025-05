Oratoriul Mesia

părțile II și III

Concert realizat de Fundatia Jubilate (Oradea) în colaborare cu Radio Vocea Evangheliei şi Consiliul Local Suceava

Casa de cultură Suceava

24 mai 2025, ora 19

Mirela Cusursuz, soprană (Filarmonica de Stat, Arad)

Mihaela Ișpan, mezzo-soprană (Opera Națională București)

Robert Bede, tenor

Beniamin Pop, bas (Deutsche Oper am Rhein)

Kenneth Tucker, dirijor

Oratoriul Mesia este una dintre cele mai cunoscute și apreciate lucrări vocal-simfonice din întreaga lume. A fost compus în urmă cu 280 ani de către G.F. Handel în doar 24 zile, într-un „maraton componistic” aproape fără răgaz. Lucrarea are la bază un libret format din pasaje din Sfânta Scriptură, selecționate și puse în ordine de Charles Jennens pentru a arăta originea, natura, lucrarea și domnia veșnică ale Celui care este vestit de acest oratoriu.

Absolvent al Conservatoire Royale de Musique – Bruxelles (pian şi muzică de cameră), muzicianul american Kenneth Tucker s-a mutat în România, împreună cu familia, în 1992. Primii ani în țară i-a petrecut în calitate de cadru didactic al Universității Emanuel din Oradea și dirijor al Ansamblului coral al acesteia. Pe lângă ansamblul studențesc orădean, a condus, în calitate de dirijor, Corul Filarmonicii de Stat din Arad, corul Con Spirito și a devenit laureat al Concursului Internaţional de Dirijat Coral „Gheorghe Dima”. În calitate de solist – atât ca pianist, cât şi ca organist – a concertat pe scene din România şi de peste hotare (SUA, Belgia, Olanda, Suedia, Franţa, Austria, Moldova, Anglia, Ucraina). Cea mai mare parte a activității lui se desfăşoară sub egida Fundaţiei Jubilate, în cadrul căreia organizează diverse cursuri, ateliere și concerte corale și vocal-simfonice.

Pe lângă activitatea dirijorală și pianistică, este și compozitor de piese vocale, în special corale. Una dintre bucuriile lui o constituie îndrumarea celor neiniţiaţi în descoperirea muzicii de calitate, pe care o consideră un dar al Celui care a creat toate lucrurile. Împreună cu soția sa, Laura, au patru copii și trei nepoți.

Corul Con Spirito a luat ființă în anul 2006, la inițiativa lui Kenneth Tucker, ca un ansamblu unde să se întâlnească muzicieni profesioniști cu amatori talentați, în jurul valorilor statornice, atât muzicale, cât și spirituale. A susținut sau a participat la numeroase concerte a cappella, cu acompaniament de orgă și vocal-simfonice în toată România. Repertoriul corului include lucrări ale maeștrilor compozitori de la Thomas Tallis la Tudor Jarda sau Shawn Kirchner, precum și oratoriile Creațiunea de Haydn, Recviemul German de Brahms și Mesia de Händel.

New Hope Orchestra (https://newhopemusic.org/new-hope-orchestra) este un concept născut din dorința de a aduce în inimile oamenilor speranța prin muzică. Înființată în 2018 la inițiativa violoncelistului Octavian Lup, orchestra este renumită pentru calitatea sa de excepție și pentru angajamentul față de proiecte de impact. Tinerii ce alcătuiesc orchestra sunt membri în cele mai importante filarmonici din țară și au un singur țel: prin actul interpretativ să pătrundă în conștiința sufletului uman, lăsând acolo speranță. Orchestra New Hope a fost invitată să cânte la Concertul Caritabil Regal din anul 2022, festivalul Vara Magică, dar și la Gala Premiilor Constantin Brâncoveanu. Pe lângă aceste concerte, a susținut, în timpul pandemiei, 8 concerte în spitalele din România, alături de artiști de renume precum Paula Seling sau Alexandru Tomescu. A organizat, de asemenea, Concertul pentru Pace dedicat victimelor războiului din Ucraina, iar în 2023 s-a alăturat unei cauze nobile de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, susținând concertul Neînvinșii, în sprijinul asociației Climb Again.

