Caravana folclorului

Proiectul „10 pentru folclor” și-a reluat întâlnirile-spectacol în județul Suceava, pentru al X-lea an consecutiv. Aproape 150 de artiști, din 10 județe ale țării și Basarabia, acompaniați de Orchestra Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”, dirijată de Mihai Cotos, și prestigioasa Corală „Armonia” din Constanța, dirijată de părintele arhidiacon Ion Iulian Dumitru, au poposit în primele cinci localități selectate anul acesta: municipiul Suceava, Broșteni, Ciocănești, Ipotești și Gălănești.

Primul popas al caravanei folclorului a avut loc la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, vineri, 9 mai, când a avut loc și deschiderea oficială a celei de-a X-a ediții a proiectului „10 pentru folclor”.

Evenimentul a debutat cu un moment emoționant, care l-a avut drept protagonist pe maestrul coregraf Costinel Leonte, membru fondator al proiectului „10 pentru folclor”. El a urcat pe scenă alături de fiica lui Alina (coregraf) și nepoata Maria (dansatoare), împreună cu Ansamblul Folcloric „Suflet Bucovinean”, coordonat de Alina Leonte și Eduard Brînzei.

„Mă emoționează gândul că, în urmă cu 60 de ani, eram și eu asemenea copilașilor din Ansamblul Folcloric <Suflet Bucovinean> și încercam să învăț din tainele jocului popular românesc. Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge ceea ce sunt astăzi: un tânăr pensionar, după o viață de om petrecută pe scenă, cu bucurii, cu necazuri, cu coborâșuri, cu urcușuri, dar plină de împlinire atunci când faci ceva pentru neamul tău”, a spus, profund emoționat, maestrul coregraf Costinel Leonte.

Noul manager al Centrului Cultural „Bucovina”, preotul Cătălin Axinte, a salutat oaspeții veniți la Suceava din întreaga țară și le-a mulțumit pentru susținerea și implicarea în proiectul „10 pentru folclor”: „Prieteni ai folclorului românesc, suntem la un ceas de aniversare: aniversare a identității, a rădăcinilor și a memoriei colective prin acest proiect unic - <10 pentru folclor>. Ediția a X-a nu este numai un moment de sărbătoare, ci este ca o rugăciune a neamului nostru, un apel la unitate. Cu toții trebuie să ne implicăm în acest demers generos, pentru a transmite pe mai departe zestrea de spirit a înaintașilor noștri.”

• Ambasadori ai promovării introducerii opționalului de folclor în școlile din județul Suceava

Publicul s-a întâlnit, rând pe rând, cu cei 10 ambasadori ai promovării introducerii opționalului de folclor în școlile din județul Suceava: Ion Băițan, directorul Școlii Populare de Artă „Ion Irimescu” Suceava, interpretul de muzică populară Sorin Filip, director al Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava, Loredana Ceică, inspectorul școlar pentru arte în cadrul IȘJ Suceava, poliinstrumentistul Leonard Zamă, Mihaela Bârsan, inițiatoarea proiectului, părintele arhidiacon Ion Iulian Dumitru, dirijor al Coralei Ortodoxe Bărbătești „Armonia” din Constanța, Ancuța Corlățan, interpret de muzică populară, interpretul de muzică populară Ovidiu Olari, directorul adjunct al Ansamblului Artistic Profesionist „Drăgan Muntean” din Deva, interpretul de muzică populară basarabean Nicu Mâță și invitații speciali din acest an: Grigore Gherman, Constantin Bahrin de la Iași, Daniel Pop din Sălaj, Loredana Streche din Oltenia, Rareș Chele din Sibiu, Teodora Simionca din Bistrița-Năsăud, Andra Moldovan din Cluj, Tinerii din Țara de Sus, interpreții de muzică populară din Botoșani: Elisabeta Șeremet, Teodor Gireadă, Teodora Grumezea, Codruț Știrbu, Denisia Sănduleac, Nicolae Vieru, Dana Dăncilă, Marian Gogan, Petronela Butnariu, Petronela Popa, Alexandra Negru, Mihaela Cajvan Cozma, Diana și Teodora Seserman.

Printre oficialitățile prezente la spectacolul de la Suceava s-au numărat prof. univ. dr. Mihai Dimian, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, managerul Centrului Cultural „Bucovina”, părintele Cătălin Axinte, generalul de brigadă (r) Ion Burlui și primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron.

• Credința străbună, limba și tradițiile românești

„Suntem alături de acest proiect încă de la prima ediție, pentru că ne place ceea ce se întâmplă în caravana <10 pentru folclor> și rezultatele frumoase ne încurajează să continuăm împreună pe mai departe, să ne aducem fiecare contribuția în promovarea folclorului și a tradițiilor identitare ale neamului românesc”, a transmis rectorul universității sucevene, prof. univ. dr. Mihai Dimian.

La rândul său, președintele Filialei Județene „Plăieșii” Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor, generalul de brigadă (r) Ion Burlui, a declarat: „Tricolorul nostru românesc este format din credința străbună, din limba noastră și din tradițiile noastre românești. Dacă avem grijă cu sfințenie de acestea, cu siguranță neamul nostru va dăinui!”

Nu în cele din urmă, primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a transmis: „Sunt mândru să fac parte din marea familie <10 pentru folclor> încă de la început și vom rămâne consecvenți, pentru că în aceste vremuri tulburi trebuie să ne reamintim de valorile autentic românești și să le prețuim așa cum se cuvine”.

Pe 10 mai 2025, de ziua Regalității, caravana folclorului a debutat, la ora 13:00, la Casa de Cultură din orașul Broșteni, fost domeniu al Coroanei României: „Suntem onorați să vă avem oaspeți într-o zi cu o semnificație atât de specială pentru localnicii din Broșteni și vă asigurăm de toată prețuirea noastră și respect pentru tot ceea ce faceți și însemnați pentru iubitorii de românism, pentru cei care se străduiesc să unească oamenii și nu să îi dezbine”, a declarat Alexandru Hurjui, primarul orașului Broșteni. Artiștii din caravana „10 pentru folclor” au avut parte de o surpriză frumoasă: un scurt program artistic susținut de Grupul vocal „Muntenii Broștenilor”, coordonat de profesorul Paula Bodnari.

• Sărbătoare în comunitate

La Ciocănești, în satul cultural al României, caravana <10 pentru folclor> a fost întâmpinată de primarul comunei, Radu Ciocan, care le-a prezentat invitaților, înainte de spectacol, atracțiile comunei. Un moment special în cadrul evenimentului a fost prezentarea, în premieră pentru județul Suceava, a proiectului muzical „Suntem din Țara de Sus”, piesă scrisă de maestrul Mihai Cotos pentru tinerii interpreți din Botoșani: Elisabeta Șeremet, Teodor Gireadă, Teodora Grumezea, Codruț Știrbu și Denisia Sănduleac.

La final, primarul Radu Ciocan le-am mulțumit oaspeților pentru faptul că au ales Ciocăneștiul pentru ediția aniversară din acest an: „Sunt mândru că ne-ați ales și în acest an să fim parte a acestei frumoase povești. La Ciocănești, folclorul este la el acasă și ne străduim să facem tot ceea ce stă în puterea noastră pentru a-l promova prin pleiada de activități pe care le organizăm constant.”

Duminică, 10 mai, de Ziua Portului Tradițional Românesc, carava „10 pentru folclor” a pornit din Ipotești - de la noul cămin cultural, care a fost neîncăpător pentru spectatorii veniți să ia parte la eveniment. În deschidere, viceprimarul comunei Ipotești, Constantin Bobu, a declarat: „Suntem onorați pentru că ne-ați inclus în cele 10 localități pentru ediția aniversară din acest an. Să știți că și noi ne străduim să promovăm tradițiile și folclorul printre cei mai mici, chiar dacă suntem foarte aproape de oraș și copiii mai au și alte preocupări”.

Un moment aparte din cadrul întâlnirii-spectacol de la Ipotești a fost cel în care interpretul de muzică populară hunedorean Ovidiu Olari a făcut publicul să plângă de emoție, cu un cântec doinit dedicat mamei, cântec din repertoriul regretatului artist din Ținutul Pădurenilor Drăgan Muntean. „Spectacolul de astăzi a fost sărbătoare națională pentru locuitorii comunei Ipotești, datorită invitaților speciali și datorită diversității portului popular care a fost prezentat. Mulțumim pentru bucuria pe care n-ați făcut-o poposind la noi”, a declarat, la final, Gabriel Țabrea, consilierul primarului Dumitru Gulei din Ipotești.

• „O felicităm pe inițiatoarea proiectului pentru perseverență, determinare și abnegație”

Prima parte a caravanei folclorului din acest an s-a oprit la Căminul Cultural Gălănești, unde caravana a fost întâmpinată de o sală arhiplină, în frunte cu primarul localității, Liviu Mironescu, care a declarat: „Nu se putea să sărbătorim mai frumos Ziua Portului Tradițional Românesc decât în prezența celor mai de seamă artiști ai folclorului românesc. Dragostea pentru tradiții, pentru credință și neam ne-a adunat în cadrul unui eveniment ce va rămâne întipărit în inimile noastre”.

La finalul spectacolului, inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, Mihaela Bârsan, le-a făcut o surpriză părintelui arhidiacon Ion Iulian Dumitru și preoților din Corala Bărbătească Ortodoxă „Armonia” din Constanța: „Anul acesta, oaspeții noștri speciali din Dobrogea împlinesc 20 de ani de activitate, iar noi, cei de la Suceava, împlinim 10 ani de activitate. Suntem foarte fericiți pentru că putem sărbători împreună prin aceste 10 spectacole programate în luna mai”.

La rândul său, părintele arhidiacon Ion Iulian Dumitru, dirijorul Coralei Bărbătești „Armonia”, a transmis: „Suntem triști pentru că se opresc aici întâlnirile-spectacol <10 pentru folclor>, dar și fericiți pentru tot ceea ce am văzut și pentru dragostea cu care am fost întâmpinați în cele 5 localități, abia le așteptăm pe următoarele 5. O felicităm pe inițiatoarea proiectului pentru perseverența, determinarea și abnegația cu care face aceste spectacole atât de ziditoare și dătătoare de speranță”.

• Cea de-a doua parte a proiectului „10 pentru folclor”, în perioada 23-25 mai 2025

Cea de-a doua parte a proiectului „10 pentru folclor” se va desfășura în perioada 23-25 mai 2025. Caravana se va opri la Casa de Cultură „Sofia Vicoveanca” din Vicovu de Jos.

„Nu vă închipuiți câtă bucurie în suflet mi-au adus oamenii din cele 5 localități în care am poposit, în perioada 9-11 mai. Am fost sfătuită de toată lumea să amân proiectul din cauza campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, a situației tensionate și a dezbinării dintre noi, însă eu am simțit că tocmai acum este cea mai mare nevoie să ne adunăm împreună și să ne reamintim că suntem toți de același neam, că avem aceeași credință și în armonie și bună înțelegere suntem de neoprit. Vreau să le mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, domnului vicepreședinte Nicole Robu, managerului Centrului Cultural Bucovina, inimosul părinte Cătălin Axinte, și rectorului universității sucevene, prof. dr. ing. Mihai Dimian, primarilor din Broșteni (Alexandru Hurjui), Ciocănești (Ciocan Radu), Ipotești (Dumitru Gulei), Gălănești (Liviu Mironescu) și Cornu Luncii (Gheorghe Fron), pentru sprijinul consistent și necondiționat pe care mi l-au acordat. Fără sprijinul dumnealor, nu aș fi avut curajul să duc povestea la un asemenea nivel. Vă așteptăm să ne fiți alături și să ne bucurăm împreună de un regal de muzică populară oferit de invitații noștri speciali din Bistrița-Năsăud, Maramureș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Oltenia, Constanța, Botoșani, Bacău, Suceava și Basarabia”, a transmis Mihaela Bârsan.

Proiectul „10 pentru folclor” este organizat de Asociația „10 pentru folclor” și Consiliul Județean Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus și toate primăriile din județ în care au loc spectacolele. Sponsorii ediției din acest an sunt: firma de transport internațional Araisa Group, SC Ritmic COM Ilișești, carmangeriile Killer, Restaurant Casa Negru din Suceava, Brutăriile Ambianța, SC Matteo Rustic Construct SRL, Direcția Silvică Suceava, Salonul de înfrumusețare Gold Beauty by Angi Nașcu, SC Timgroup SRL și Fly Music Bosanci.