Michiana Premiere Event

Echipa de robotică Royal Engineers din Suceava a fost selectată să participe la o competiție internațională de elită -Michiana Premiere Event din Indiana, SUA.

Echipa care va reprezenta Suceava, dar și România, va concura cu cele mai bune echipe din lume – în total 96, bazându-se pe cunoștințele acumulate în domenii cheie - știința, tehnologia, ingineria și matematica (STEM).

Această calificare confirmă recunoașterea anilor de muncă, rodul muncii a 15 elevi pasionați de tehnologie și inovație, care contribuie la imaginea Colegiului Național "Ștefan cel Mare" din Suceava.

Pentru prima dată, Royal Engineers din Suceava vor avea privilegiul de a participa la o competiție internațională care adună împreună atât de mulți pasionați de tehnologie. Oportunitatea se datorează participării la diverse concursuri unde și-au dezvăluit creativitatea, abilitățile și spiritul de echipă.

"Este un mare pas înainte pentru noi. Este, de asemenea, cea mai mare recunoaștere care poate compensa acele nopți nedormite și zilele petrecute în laborator, însoțiți doar de dragostea noastră pentru inginerie și inovație. Dar pentru a aduce acest vis la viață, avem nevoie de sprijinul comunității. Călătoria și cazarea în Statele Unite sunt costisitoare. Așa că rugăm pe oricine care poate să ni se alăture”, au spus membrii echipei de robotică Royal Engineers, care apreciază orice ofertă de sponsorizare care-i poate aduce mai aproape de țelul lor.

În plus, aceștia au ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au sprijinit în acest sezon și au făcut posibilă participarea lor la competiția internaționalăde robotică Michiana Premiere Event: WinMentor Enterprise, Egger, Global Steel CNC, Expertware, Alka, Aldo Team, Termohabitat, Ritmic, Gamar Construct, Autoport, Autodel Holding, Tigo, Rockna, Tehnoactiv, Altfel SRL, Zapping Media, Agricomplex și E-Motion, Jadent, Ridere, Pizzeria Oana, Ferma Sorin, Asociația Your Help, Mangusta, Agricrops, Hortiart, Miron Fațade.

Cei care doresc să facă parte din călătoria lor către competiția din SUA le pot scrie direct la contact@royalengineers.rosau se pot adresa conducerii Colegiului "Ștefan cel Mare" Suceava.