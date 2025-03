Succes la olimpiadă

Cele mai bune rezultate ale etapei județene a olimpiadei de biologie poartă semnătura a doi elevi câmpulungeni, ambii de la Colegiul Național „Dragoș Vodă”, pregătiți de profesoara de biologie Daniela Zancu.

Maria Bruja, elevă în clasa a IX-a, matematică – informatică, a terminat competiția cu 97 de puncte (la o distanță confortabilă de următorul clasat), iar Ștefan Cârloanţă, din clasa a X-a, matematică - informatică, a fost notat cu 89 de puncte.

Rezultatele excelente îi propulsează pe cei doi în fruntea lotului sucevean de la olimpiada națională de biologie, competiție programată în perioada 5 – 10 aprilie, la Târgu Mureș, care îi va pune pe elevi în fața a două probe (teoretică și practică), cu nivel mare de dificultate.

· Elevi cu palmares

Ștefan Cârloanță nu este la prima reușită în ceea ce privește concursurile la această disciplină. În 2024, adolescentul s-a calificat la olimpiada de biologie, de la Sibiu, bifând atunci prima participare la o competiție de nivel național.

Este fratele olimpicului Teodor Cârloanță, participant de două ori la etapa internațională a olimpiadei de biologie, în Dubai – 2023, și Astana, Kazakhstan – 2024.

Actualmente, Teodor este student la Facultatea de Medicină ”Carol Davila”, din București, unde este implicat într-un amplu proiect de cercetare.

Cât privește eleva Maria Bruja, ea a absolvit în vara anului trecut Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc.

Deși la început de liceu, adolescenta are deja în palmare un succes remarcabil – Premiul I, cu 100 de puncte, la olimpiada națională de religie, în 2024.

Pasionată de religie și biologie deopotrivă, pentru Maria urmează județeana de religie, urmată, cel mai probabil, de o nouă calificare la faza națională.

· „O mândrie să fiu profesoara acestor copii minunați”

Profesoara care i-a îndrumat pe cei doi liceeni performeri, Daniela Zancu, a arătat: „Pasiunea pentru biologie am încercat să o transmit și elevilor mei care, an de an, își îndreaptă pașii spre olimpiade, concursuri, dar și facultatea de medicină.

Olimpiada de biologie este o adevărată provocare pentru ei, având în vedere dificultatea subiectelor tip grilă cu complement simplu și grupat, teorie și probleme. Asta necesită multe, foarte multe ore de muncă, dedicare și sacrificii, care nu ar fi posibile fără sprijinul profesorilor și familiei.

Calificarea pentru faza națională presupune, pe lângă proba teoretică, și o probă practică, deloc ușoară, la care pregătirea se face în laborator, dar și individual.

Este o mândrie pentru mine să fiu profesoara acestor copii minunați. În ultimii doi ani, am avut un elev care a participat la olimpiada internațională de biologie (n.r. Teodor Cârloanță), anul trecut întorcându-se cu medalia de bronz.

Să sperăm, de ce nu, că și anul acesta numele colegiului nostru va fi dus peste hotare”.

Profesoara a mai subliniat importanța susținerii din partea familiilor celor doi elevi, sprijinul moral, emoțional permanent pe care părinții îl oferă copiilor.

Menționăm că etaja județeană a olimpiadei de biologie s-a desfășurat la finele săptămânii trecute, la Colegiul ”Petru Mușat” Suceava.

Au participat aproape 130 de elevi din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a.

Aceștia au avut de parcurs 70 de subiecte grilă, dintre care 10 probleme, pe parcursul a 3 ore.