N-ai economisit... vine Dan!

Pe drept cuvânt în zilele noastre se vorbește despre "războaiele comerciale" la care asistăm, inclusiv în mediul fără tangență directă cu economia. Este o realitate îngrijorătoare, potențial explozivă și care afectează deja aproape întreaga planetă! În timpul istoriei, începând cu momentele dezvoltării comerțului, s-au manifestat chiar violent ciocniri între participanții la schimburile de mărfuri, pentru controlul piețelor, resurselor și al rutelor de transport. Dar acestea se manifestau la nivelul unor zone restrânse și nu erau în măsură să afecteze dezvoltarea generală a economiilor popoarelor. Situația s-a schimbat după descoperirea noilor continente și a resurselor lor, dar și pentru controlul căilor de transport spre și dinspre "lumea nouă". Începând cu secolul 20 și apariția "zeului automobil" asistăm la un război permanent comercial, dar și militar pentru stăpânirea zonelor de extracție a petrolului, a rutelor de aprovizionare cu acest aur negru, dar și pentru folosirea celor mai avantajoase tehnici de prelucrare (spionajul tehnologic permanent). Pe lângă petrol, industria auto necesită metal (fier și neferoase), cauciuc (natural la început, acum artificial), mase plastice, textile etc., și inerent noi conflicte pentru supremație.

În zilele noastre conflictele comerciale s-au acutizat, asistăm la o polarizare și a "actorilor economici" în alianțe (UE, NAFTA, ASIAN, OPEC, BRICKS mai nou și agresiv etc.) și chiar degenerarea competiției în război pe față (Congo, parțial și Ucraina, Orientul Mijlociu, Asia Centrală etc.). Dar conflictul economic se dispută la un nivel maxim și cu consecințe globale între marii "actori", respectiv SUA versus China, UE versus China și chiar SUA versus UE! Printre economiști se glumește că SUA inovează, China copiază și UE reglementează. Orice glumă pornește de la un adevăr! Productivitatea a crescut fantastic (I.A., robotică etc.), încât ne confruntăm cu o supraproducție de bunuri (automat o supracapacitate de producție!), iar consecința este o luptă pentru piețele de desfacere care folosește toate mijloacele (corupție, spionaj economico-tehnologic, șantaj financiar, societăți pe post de "asasin economici" etc. Pentru Extremul Orient (China, Vietnam, Cambodgia etc.) reglementările Organizației Mondiale a Comerțului (WTO) sunt inexistente.

Cauzele războiului comercial actual sunt legate în primul rând de deficitul comercial imens (China exportă în SUA de aproximativ 350 de miliarde de dolari și importă de 150 de miliarde!!??) și în al doilea rând de accesul la materii prime deficitare sau localizate în puține zone ale planetei (petrolul și gazul metan, spre exemplu). Modalitățile practice de a agrava conflictele comerciale sunt subvenții mascate la produsele pentru export, bariere vamale (taxe mari sau interzicerea importului-exportului), accesul interzis pe piață (în primul rând în zona de asigurări!) și "șicane" sofisticate promovate (pe undeva normal!) pentru protejarea producției interne. Toate încalcă normele unui comerț liber și toate țările le aplică (în diferite grade!) cu excepția statelor "eșuate" după atacul "asasinilor economici" (Pakistan, Sri Lanka, Cambodgia, Africa în bună parte etc.).

Până unde este "suportabil" un război comercial la scară mondială cum avem acum? Poate apăsa pe pedala protecționismului (SUA, UE) sau pe cea a încurajării exportului cu subvenții mascate (China)? Consider că ne-am apropiat de o decuplare a relațiilor comerciale între marii producători pentru export (China, Germania, Japonia, "tigri asiatici") și marii importatori (SUA și UE), o situație oribilă și un risc major de conflict planetar! Inclusiv militar! Soluțiile sunt legate de ONU și agențiile sale specializate, instituțiile financiare mondiale (FMI, BM), dar și de alianțele politico-economice care, împreună, trebuie să blocheze (se poate!) pornirile belicoase ale actorilor războiului comercial! Nu există alternativă pașnică!

Viitorul ne amenință cu un război în plus, cel tehnologic! Asistăm deja la el, se va intensifica dacă nu există dorința normală de avantaj reciproc în acest domeniu și se continuă cu blocarea comerțului cu produse de vârf și furturi de tehnologie! Vă întreb, în final, unde este România în această lume? "Prea mici pentru un război atât de mare"? Eu așa cred!

Dan Strutinschi