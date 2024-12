Asociația pentru Intervenție în Autism Suceava

Asociația pentru Intervenție în Autism Suceava/AIAS anunță lansarea programului ”ABA in Schools 2”, un curs de instruire pentru lucrul cu elevii cu TSA, dar și alte tulburări de neurodezvoltare, din Rădăuți și împrejurimi. Cursul, sponsorizat de compania EGGER, este al patrulea program creat de AIAS care vine în sprijinul copiilor cu TSA, fiind adresat cadrelor didactice și celor care doresc să devină însoțitori (shadow) ai acestor copii.

Primele două programe, ImPACT și cursul intensiv de tip RBT, au fost adresate părinților de copii cu TSA, iar al treilea program, ”ABA in Schools”, a vizat cadrele didactice care lucrează cu copiii cu TSA.

După succesul primei etape a proiectului „ABA in Schools” a devenit evidentă necesitatea de a continua și extinde formarea pentru a răspunde mai bine provocărilor complexe cu care se confruntă cadrele didactice în incluziunea școlară a elevilor cu tulburări din spectrul autist (TSA) și alte tulburări de dezvoltare. Potrivit feedback-ului primit, 89,4% dintre participanți au considerat că informațiile teoretice prezentate au fost extrem de utile și au apreciat valoarea activităților și discuțiilor practice.

”Participanții la <ABA in Schools> au indicat nevoia de mai multe exemple practice, suport direct în școli și formarea unui însoțitor (shadow), care să ofere sprijin direct în implementarea strategiilor ABA în clasă. Astfel a apărut necesitatea unui al doilea program <ABA in Schools>, care să se concentreze pe formarea de însoțitori și să extindă paleta de cunoștințe tehnice și practice oferite cadrelor didactice”, a declarat Alexandrina Lucanu, trainer BCaBA în cadrul AIAS și coordonatorul proiectului ”ABA in Schools 2”.

Participarea la ”ABA in Schools 2” este gratuită și presupune urmarea unui curs teoretic de trei luni, urmat de vizite în grădinițe pilot pentru feedback direct și suport aplicat în activitatea educatorilor și însoțitorilor.

Programul își propune să ofere un suport practic direct prin consiliere și training pentru cadre didactice și însoțitori privind strategii de reziliență și consiliere emoțională, identificarea nevoilor elevilor și soluții de management al clasei, ținând cont de specificul elevilor cu diverse tulburări de neurodezvoltare.

Obiectivul final este creșterea competențelor și integrarea eficientă a copiilor cu TSA în mediul școlar și dezvoltarea unei comunități mai incluzive și mai bine pregătite pentru a răspunde nevoilor fiecărui copil.

Programul ”ABA in School 2” este susținut financiar de compania EGGER, partener din 2022 al AIAS în implementarea proiectelor dedicate copiilor cu TSA.

În ianuarie 2022, EGGER a finanțat programul ImPACT, recunoscut la nivel internațional ca fiind cel mai eficient în implicarea activă și împuternicirea părinților în procesul de recuperare, creșterea independenței întregii familii și scăderea impactului financiar, și de care au beneficiat 28 de familii cu copii cu TSA.

În octombrie 2022 a urmat al doilea proiect finanțat de EGGER - formare intensivă, după modelul formării RBT (Registered Behavior Technician), pentru părinții copiilor cu TSA. De această dată beneficiari au fost 40 de familii.

Al treilea program, ”ABA in Schools”, s-a adresat celor aproape 200 de cadre didactice înscrise la curs și care au la clasă copii cu TSA.

”Pentru al treilea an consecutiv sponsorizările EGGER destinate creșterii calității serviciilor de sănătate s-au concentrat spre o categorie de copii care necesită tratament și îngrijiri pe termen lung: copiii cu cerințe educaționale speciale. Eforturile noastre vizează mai multe proiecte, care oferă soluții alternative pentru îngrijirea acestor copii, fie că este vorba de ABA, terapia 3C sau taberele respiro. În cei trei ani am sponsorizat proiecte în valoare de peste 150.000 euro, AIAS fiind unul dintre parteneri. Continuăm să ne implicăm pentru că am primit feedback pozitiv și am înțeles că este nevoie de informație corectă, oferită de specialiști, astfel încât cadrele didactice să poată crea o punte de legătură spre acești copii”, a declarat Alina Chifan, director Vânzări EGGER.

În educație, în cadrul școlilor, ABA este folosită atât la nivel macro - pentru a crește productivitatea întregii colectivități, cât și la nivel micro - pentru a ajuta integrarea copilului în colectivitate și creșterea comportamentelor de aderare în mediul școlar. Astfel, indiferent dacă este vorba de tulburări obișnuite la copiii tipici sau de tulburări severe la copiii cu diagnostic de TSA sau alte tulburări de dezvoltare, intervenția ABA a fost dovedită ca fiind cea mai eficientă în modelarea comportamentelor semnificative, în scopul de a crește comportamentele sociale și educaționale dezirabile.

Asociația pentru Intervenție în Autism Suceava este înființată de către specialiști și antreprenori locali care doresc să vină în sprijinul comunității, oferind părinților training, suport educațional și informațional, scopul final fiind de a învăța părinții să lucreze la domiciliu și de a face față nevoilor propriului copil. Echipa din cadrul Asociației este alcătuită din persoane acreditate internațional ca analist comportamental, precum și persoane formate ca tehnician în analiza comportamentală, oferind astfel furnizarea de servicii calitative la nivel înalt în domeniul analizei aplicate a comportamentului. Programele oferite de Asociație cuprind o paletă largă de servicii, respectiv evaluare, coordonare, consiliere, întocmirea planului de intervenție, terapie individuală, training părinți.

Grupul EGGER deține din 2008 o fabrică în România, în Rădăuți, județul Suceava. Fabrica are peste 870 de angajați. În Rădăuți, sunt produse plăci de PAL brut și melaminat pentru industria mobilei, precum și plăci OSB pentru industria construcțiilor din lemn și sectorul retail. EGGER a investit peste 550 milioane euro în dezvoltarea unității strategice de producție din Rădăuți într-o locație de producție complet integrată și dotată cu tehnologie de ultimă generație.