ECOLOGIA IUBIRII ȘI... VICEVERSA

Voi începe cu un crez conturat de-a lungul timpului… Acela că România – când e vorba de înalte funcții politic-administrative – are nevoie mai mult de oameni deschiși, onești și sinceri, decât de oameni calificați, ”competenți” prin diplome și doctorate, dar nevertebrați oportuniști... Așa au tot fost!... Subliniez: vorba fiind de funcții mari. Căci astfel de oameni – onești și sinceri – își asumă deschis neștiința pe unele domenii și își iau în preajmă colaboratori și sfătuitori buni, cu adevărat iubitori de țară.

Aici - la capitolele ”onestitate și sinceritate” - niciunul dintre candidați nu e ușă de biserică!...

Dar, comparativ: în vreme ce C.G. pare ușă de iad, doamna E.L. este doar un om ”cu bune și cu rele”, certamente mai onestă și mai sinceră… Subliniez acest relativ și pozitiv ”mai”!... Ea fiind așa, chiar cu prețul unor apariții mai… ridicole… Ceea ce ”perfectul” C.G – acest CyGeorg (că doar cyborg, nu-i!) - nu își asumă!, pretinzându-se un adevărat și impecabil Mesia românesc!...

El, după ce a studiat masa ignoranților - măricică... - doar a uzat de afirmațiile de bază ale acesteia, pe care le reproduce!… Asta i-a fost cheia spre emoția patriotard-electorală!

Este un loc comun unde laolaltă se află evlavia ortodoxă fără credință, contestările privind pandemia, SarsCov2, vaccinurile, existența bolilor, care ”Sunt invenții ale medicilor” etc. La astea, adăugând alte ”șugubețenii” grave: ”Șansa României este înțelepciunea rusă”, ”Putin este un lider care își iubește țara, indiferent prin ce mijloace” etc…

Astfel, balanța de dincolo de ușa iadului se înclină amarnic… Faptul că uzează și de ieftinării precum ”Blaga și Eminescu interziși în școli/România etc.” ține de neinformarea multor ”români verzi” care, deși nu au citit Blaga, au auzit de el și – aflând tărășenia – au simțit cum se umflă orezu-n ei ca-n soldați și s-au lipit de CyGeorg.

Plus ceva ce am mai scris aici:

În urmă cu destui ani avusesem și eu treabă cu el... Direct… O întreagă poveste...

Mă rugase să îi aranjez niște conferințe aici, în nord... Știam - ca gazetar - câte ceva despre el... Deloc luminoase!... Dar... El tocmai prefațase o carte de ecologie - domeniu la care eu... sunt gingaș: ”Falimentarea naturii”, de Anders Wijkman și Johan Rockstrom, suedezi, șefi în Clubul de la Roma.

Au fost atunci convorbiri telefonice, e-mailuri... Am umblat, aranjat... etc... Apoi, brusc, pauză... Niciun semn. Niciun răspuns la telefon, la e-mailuri... Și am înțeles: tocmai fusese un ipotetic prilej de a fi numit prim-ministru, dar care se irosise pe altul… Ecologia îmi fusese pretextul,… momeala. Iar eu am mușcat-o…

Apoi așa a făcut mereu... Vid spoit cu evlavie ortodoxă și fals misticism amestecat cu ignoranță și tupeu oportunistic!

Informațiile mi s-au tot adeverit apoi... Repetate apariții meteorice și refugieri după rateu în ceva gaură neagră. Nu e niciun apropo!... Acum vreo doi ani a apărut repetat cu Dan Puric și Dorel Vișan, alți doi deliranți „patrioți” ortodocși, rusofili... Am scris atunci pe feisbucluc despre ei… De TikTok cine știa?... Că eu, nu!...

Și o spun iar:

Un astfel de... CyGeorg , ajuns la putere, uzând de numeroșii fani devotați, își poate constitui un aparat represiv extrem de zelos, care poate lua de acasă-n miezul nopții pe oricare răzvrătit! Acestuia adăugându-i-se, de frică, mereu alți zeloși colaboraționiști, precum oriunde în lume.

”Triada sumbră” - o gravă, periculoasă și nevindecabilă tulburare mixtă de personalitate - face ravagii în politica de vârf; și nu numai la noi.