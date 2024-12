Zilele acestea se desfășoară, ”pe sub radar” – o expresie la modă, Cupa României. Sigur, unul dintre motive îl reprezintă evenimentele ieșite din comun care bântuie țara, dar nici în condiții normale competiția n-ar fi suscitat un interes major. Cel puțin nu în această fază. Ceea ce duce firesc la întrebarea: nu cumva formatul e de vină? Din ”competiția knock-out” a devenit competiția... care? Se pare că de data asta noi am fost precursorii Europei și am implementat grupele incomplete, adică nu se joacă meciuri tur-retur, nu se joacă nici măcar fiecare cu fiecare! Din trei etape s-a terminat o grupă de șase echipe, iar primele două clasate avansează în sferturi, de unde Cupa redevine knock-out. Cum cupele europene au adoptat aproximativ același format, dar cu grupă unică, ceea ce duce la un număr mamut de formații, am putea spune că e ceva de succes. Numai că vedem că nu e așa. Atât la noi, cât și în Liga Campionilor, Liga Europa sau Liga Conferinței, deși acestea din urmă sunt abia la primul sezon. La noi au rezultat meciuri anonime și anodine, cluburile nu respectă competiția și trimit în teren garniturile secunde, iar uneori nici pe acestea. Nu e bine nici că starea unor terenuri lasă mult de dorit, dar nici să muți deliberat meciul de acasă în deplasare nu poate fi soluția. Asta chiar e ceva mioritic, în cupele europene nu ar merge o asemenea scamatorie. Dar asta e singura chestiune la care Europa stă mai bine. Sistemul lax de calificare, mergând până la locul 24 în clasament (!), face ca multe echipe de top să se lase pe tânjeală pentru că știu că pot recupera pe parcurs. Și s-a ajuns la momentul în care s-a inversat tendința de a menaja jucătorii la intern pentru meciurile internaționale, acum fiind exact pe dos. De aici au rezultat mai multe surprize, pe fondul unui nivel mai scăzut de joc al marilor favorite. Nu cred că acesta era scopul celor de la UEFA, nu? Hai că în primul sezon este și curiozitatea, dar în următorii ani meciurile din grupă riscă să își piardă atractivitatea. Iar astea țin toată toamna și mai trec și în anul următor!