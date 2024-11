La Bistrița

Școala Omnia Ballet a participat, în perioada 23-24 noiembrie 2024, cu o delegație de 64 de concurenți suceveni, la competiția internațională de dans ,,Movement Fest Romania”, desfășurată la TeraPlast Arena din Bistrița.

Sucevenii și-au dovedit abilitățile și pasiunea pentru dans într-o competiție plină de culoare (costume spectaculoase), de emoție, de muzică. Concurenții au prezentat coregrafii complexe, spectaculoase, răsplătite de juriu cu diplome, cupe, medalii, premii în bani.

În acest an, competiția a găzduit aproape 1.800 de participanți și 57 de școli de dans, din cinci țări (România, Bulgaria, Ucraina, Serbia, Italia). Juriul a fost alcătuit din dansatori și coregrafi din România, Belgia, Bulgaria și Italia. Jurizarea s-a făcut în timp real, prin system electronic.

Suceveni, pe podium

La Best group - categoria PRO (We will find it), Cupă - Best formation - Balet HOBBY (Entry of Swans), Cupă - Best Mini-Group - Jazz/Modern HOBBY. La secțiunea Balet: Locul 1 - Entry of swans (HOBBY); La secțiunea Contemporan: Locul 2 - Chosen Family (group) HOBBY, Locul 2 - We will find it (group) PRO, Locul 2 - El amor (Duo Maya Grigoraș, Medeea Hurjui) PRO, Locul IV (mențiune) - Puzzle (Group) PRO; Locul IV (mențiune) - Solo Maria Tcaciuc HOBBY, Locul IV (mențiune) - Solo Maya Grigoraș PRO, Locul IV (mențiune) - Solo Medeea Hurjui PRO. La categoria Acro Dance: Locul 1 - Solo Daria Berari HOBBY: Locul 2 - Born this way (formatie) HOBBY; Locul 3 - Trio Blue Ice ( Miruna Iriciuc, Ana Maria Rață, Georgiana Stan) HOBBY.

La categoria Jazz Modern, Locul 1 - Let's jazz (quartet) HOBBY; la All Styles, Locul 3 - Toy Soldiers (formație) HOBBY; Au fost obținute câteva burse: Priority Pass (Barcelona Dance Experience), 50% Entry discount (Youth Artist Grand Prix), 50% Borsa di studio (San Francesco di Paola), 100 % Free Nomination (World Dance Grand Prix) Serbia, 500 € (Summer Dance Cup), 150 € (Summer Dance Cup).

O echipă unită, care privește spre viitor cu optimism

„Împreună am reușit să demonstrăm din nou că suntem o echipă unită, care are același scop, anume cel de a promova talentele noastre locale și de a ținti către cele mai mari scene din lume. Dorim să mulțumim colegilor noștri de la Omnia Centrum, comitetului de părinți și, în special, sponsorilor noștri pentru tot sprijinul acordat. Visul nostru continuă, și sperăm să avem și pe viitor sprijinul necesar pentru îndeplinirea obiectivelor. Putem doar să promitem că, pe viitor, vom încerca să menținem nivelul atins acum și nu vom lăsa nimic să spulbere munca și devotamentul copiilor noștri”, au declarat coregrafii Omnia Ballet: Mihai și Nataliia Constantinescu.