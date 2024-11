„Totul pentru sănătatea mintală și emoțională a copiilor noștri”

Campania profesorului Mihai Cioată „Totul pentru sănătatea mintală și emoțională a copiilor noștri” a ajuns vineri, 22 noiembrie, la Așezământul de copii „Sf. Ierarh Leontie” din Rădăuți, dar și la liceele din Vicovu de Sus, Liceul Tehnologic Special Bivolărie, precum și Liceul Tehnologic „Ion Nistor”.

Mihai Cioată le-a vorbit tinerilor în cadrul evenimentului „Adicția de droguri, calea spre vindecare”, organizat de către Liceul Special Bivolărie, în special despre ceea ce se află în spatele consumului de droguri, iar adulților despre expresia „avem nevoie de un sat întreg pentru a crește un copil”, ceea ce subliniază importanța comunității în procesul de educare și creștere a unui copil. Atât profesorul Cioată, cât și părintele Dosoftei de la Mănăstirea Putna au oferit perspective profunde despre rolul societăţii, al rolului educației, al conștiinței individuale, făcând un apel la colaborare și responsabilitate comună în educarea tinerei generații. O întâlnire plină de învățăminte, din care n-a lipsit implicarea elevilor, cei care au dat glas viziunii lor asupra pericolului și consecințelor drogurilor prin artă, fie prin pictură și pantomimă, fie prin dans și filmulețe educative.

Toate acestea au reamintit celor prezenți că responsabilitatea și bunătatea pot fi o punte către vindecare. Invitaților, elevilor și dascălilor din cele două școli li s-au alăturat artiști locali, evenimentul reprezentând în final un puternic exemplu, nu numai despre puterea conștientizării, a importanței prevenirii unor adicții atât de distructive, ci și despre forța solidarității.

„Nu ignorarea sau indiferența faţă de cei atinși de flagelul drogurilor reprezintă firescul, ci mâna întinsă din conștiința datoriei morale, iar bunătatea, chiar dacă uneori pare un act de curaj, reprezintă calea către schimbare, către vindecare”, a declarat logopedul Elena Iliuț.

Despre întâlnirea cu Maica Ecaterina și cei peste 100 de copii ai acesteia, profesorul dornean a declarat: „După ce am început prin a le vorbi copiilor despre adicții, despre rădăcinile acestora, zăbovind și asupra drogurilor, am realizat că discursul și discuțiile au trecut ușor către vorbe de suflet, de încurajare, de parcă acei copii așteptau și de la mine să le confirm că sunt valoroși, capabili, că-i prețuim și-i iubim, chiar dacă aud aceste lucruri zilnic, de la cei care îi îngrijesc. Nu țin minte să fi avut în cele peste 100 de dezbateri de până acum momente mai emoționante ca cele trăite la centrul condus de Maica Ecaterina. Comunicarea deschisă la care s-a ajuns le-a permis acestor copii să se simtă confortabil, sfârșind prin a discuta despre temerile și frustrările lor, dar și cum să-și gestioneze emoțiile. Dacă eu am trăit o adevărată epifanie, sper că și ei, la rândul lor, ca ariciul din vie, au dus câteva bobițe de struguri la vizuină. Mă înclin în fața efortului pe care îl fac Maica Ecaterina și mica echipă a domniei sale, mii de mulțumiri părintelui Iustin, directorilor de la Bivolărie și „Ion Nistor”, doamnei Elena Iliuț, logoped, responsabilă cu prevenirea violenței în școală, echipei de la Agenția Manifest și nu în ultimul rând doamnei profesoare Florica Teodoriuc, interpret al limbajului semnelor”.

La rândul său, Maica Ecaterina a apreciat întâlnirea, subliniind la final: „Mi-au plăcut foarte mult cuvintele domnului profesor! A abordat teme esențiale, precum importanța familiei și cum cultura ne influențează alegerile. M-a impresionat modul în care a subliniat rolul educației în formarea tinerilor, mai ales în contextul provocărilor actuale, de la dependența de telefoane până la problemele legate de droguri. E clar că ne confruntăm cu multe dificultăți, dar discuții ca acestea sunt un pas important spre conștientizare și schimbare.

Au fost multe subiecte discutate oarecum, dar cel mai important subiect pe care nu trebuie să îl uităm a fost acela când ne-a spus că printre sutele de secunde pe care le trăim într-o zi ne trebuie doar două secunde să le dedicăm lui Dumnezeu spunându-i un simplu mulțumesc, este extrem de important, așa cum ne mai spuneți și dumneavoastră, că Dumnezeu nu trebuie să lipsească din viața noastră! Iar toate lucrurile care sunt date de Dumnezeu prin oameni trebuie folosite cu cap fără să facem abuz de ele.”